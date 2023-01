GARNEAU, Jean-Marc



À l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 2 janvier dernier, est décédé à l'âge de 75 ans, monsieur Jean-Marc Garneau. Il était le fils de feu Antonio Garneau et de feu Germaine Duval. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Micheline (feu Jean-Noël Letarte), feu Nicole, feu Luc (feu Cécile Giguère), feu René (feu Louise Boivin) et Danielle; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule dimanche 22 janvier de 13h à 15h. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, celui du CLSC Les Rivières tout particulièrement à Sabrina Laprise et Antonio Gomez pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (2700 ch. Des Quatre-Bourgeois, 2e étage bureau Y-2315, Québec QC G1V 0B8).