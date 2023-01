BÉDARD, Augustin



Au Pavillon Notre-Dame de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Hôpital-Laval), le 7 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Augustin Bédard, fils de feu Joseph Bédard et feu Marie-Anna Légaré. Il était l'époux de feu madame Pauline Ruel. Il demeurait à Val-BélairLa famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Patricia Lamontagne), Nelson (Sandra Morin), Nancy (Jean-François Blais); ses petits-enfants: Charles, Vincent, Gabrielle et Jonathan; ses frères et sœurs : feu Gemma (feu Lucien Hamel), feu Rita (feu Georges Emond), feu Émilien (feu Liliane Martel), feu Pauline, feu Jean-Louis (Marie-Anne Bouchard), feu Suzanne (Émilien Mainguy), Lionel (Sophie Généreux); ses beaux-frères et ses belles sœurs de la famille Ruel; feu Lucien (André Allard), feu Roger (Jeannine Lebrun), feu Claude (Raymonde Goulet), feu Gaston (Jacqueline Ruel), Vilmont (Pauline Careau), feu Micheline, Sœur Ginette et Sœur Réjeanne du couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousines et ami (e)s. Un remerciement à tout le personnel médical du Pavillon Notre-Dame de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Hôpital-Laval) pour les bons soins accordés plus particulièrement à Docteur Morasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org