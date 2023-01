ROBILLARD, Ghislaine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Ghislaine Robillard, survenu à Québec le 7 janvier 2023. Elle était la fille de feu Laurette Lalonde et de feu Armand Robillard.Elle laisse dans le deuil ses filles : Sabrina et Karine Turquetil (Jean-Pascal Légaré); ses petits-enfants : Mélina et Alexandre Légaré ainsi que Yuna; sa sœur Mireille Bédard (Laurent Bédard); son neveu et sa nièce, ses cousin(e)s ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs du centre Hospitalier Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.