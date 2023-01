PROVENCHER, Dr Denis



Le 20 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé subitement à son domicile, monsieur Denis Provencher. Originaire de Plessisville, il était le fils de feu Colette Pelletier et de feu Gilles Provencher. Monsieur Denis Provencher et madame Hélène Johnson se sont mariés à Stoneham le 24 février 1973. Ils s'apprêtaient à fêter leur 50e anniversaire de mariage en 2023.Denis laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants adorés : Jean-Louis (Marie-Jeanne Duval) et Marianne Provencher (Louis-Philippe Gagnon), de même que ses petits-enfants chéris : Édouard Provencher, Laurent et Anne Gagnon. La famille avait une grande importance dans la vie de Denis, et son décès plonge également dans une immense tristesse son frère Louis (Thérèse Jam), ses sœurs Monique (Marcel Gauthier) et Brigitte (feu Luc Mandeville), son beau-frère Bernard Johnson et sa belle-sœur Ann Johnson (Danny Chalifour). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Sawyna (David Bouchard) et Bianka Provencher (Félix Ménard), Josée et Louis Mandeville, Éric (Véronique Audet) et Alexandre Johnson-Chalifour (Mitsue Siqueira) ainsi que de nombreux cousins et cousines. Pendant les 43 années de sa pratique en dermatologie, le Dr Provencher a suivi de nombreux patients à l'Hôpital Saint-François d'Assise, à la Polyclinique de la Capitale et au Centre médical de Charlesbourg. Il a tissé des liens cordiaux avec ses collègues de travail et le personnel administratif des cliniques où il exerçait, entre autres avec sa dévouée secrétaire pendant plus de 30 ans, madame France Dionne, et son fils Carl. Il laisse dans le deuil sa médecin de famille et amie la Dre Anne Savard. La pratique de la médecine en région a également fait partie de ses choix de vie, notamment à Schefferville, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Forestville où il a œuvré de nombreuses années en compagnie de son collègue le Dr Serge Tremblay. Résident de la ville de Lac-Delage depuis 44 ans, Denis a participé activement à la vie de sa communauté. Il a fait partie de l'équipe de pompiers volontaires, été élu conseiller municipal, puis maire de la Ville de Lac-Delage. Il a également siégé pendant 20 ans au conseil d'administration des Caisses populaires Desjardins de Stoneham et de Notre-Dame-des-Laurentides, avant leur fusion avec la Caisse populaire de Charlesbourg. Denis était un amant de la vie et de la nature. Avec quelques amis de longue date, il partageait sa passion pour la cuisine gastronomique, des activités de chasse, de pêche, d'aviation et de grands voyages dans les pays nordiques qu'il affectionnait particulièrement. Son départ laissera notamment un grand vide à ses amis Serge Tremblay et Lucille Boudreault, Michel Pépin et Lorraine Bégin, Yvon Monfette et Carole Noël, Jean Langevin et Hélène Poulin, André et Élisabeth Charest et Dominique Roberge. La famille souhaite célébrer la belle et riche vie de Denis en organisant une rencontre au cours de laquelle un hommage lui sera rendu.Vous pourrez consulter l'avis de décès publié sur le site de la Coopérative Funéraire des Deux Rives ultérieurement pour obtenir de l'information supplémentaire. Un don à la mémoire de Denis Provencher peut être fait à Centraide Québec-Chaudière-Appalaches par la poste au 550, Chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2J5, par téléphone au 418 660-2100 ou sur le site web : centraide@centraide-quebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.