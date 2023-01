ST-GERMAIN, Paul-Émile



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 janvier 2023, est décédé à l'âge de 93 ans, monsieur Paul-Émile St-Germain, époux de feu Monique Garant, fils de feu Paula Grandbois et de feu Jean-Baptiste St-Germain. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 8h30 à 10h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Alain Simard) et Marc; ses petits-enfants : Mathieu (Cassandra Fortin), Henri, Florence (Samuel Roberge) et Chloé; son arrière-petit-enfant Noah; son frère Lucien (feu Pauline Gauthier); ses belles-sœurs : Monique Couture (feu Guy) et Jeanine Garant (Roland Martel); ainsi que ses neveux et nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Emma, feu Joseph-Alcide (feu Lucienne Denis), feu Jules (feu Marianne Denis), feu Alfred, feu Rachel (feu Cyrille Labadie), feu Marie-Jeanne (feu Jules Nadeau), feu Alice (feu Louis-Philippe Drouin), feu Suzanne (feu Kenneth Cleary) et feu Joseph (feu Jemma Vallée); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Garant : feu Germaine, feu Siméon (feu Aline Vincent), feu Charles (feu Raymonde Méthot) et feu Louise (feu Jacques Lavoie). La famille tient à remercier tous les membres du personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués.