AUGER, Marie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Marie Auger, survenu à Québec le 30 novembre 2022. Elle était la fille de feu Jacqueline Bernard et de feu Gilles Auger. Elle habitait à Québec.Madame Auger laisse dans le deuil ses fils : Guillaume Drolet (Catherine Nadeau) et Mathieu Drolet (Mélanie Desrosiers); son petit-fils Jérémie Drolet (Kelly Pouliot); ses frères et sœurs : Jacques Auger (Françoise Auclair), Hélène Auger, Bernard Auger (Sandra Bedford), Michelle Auger (Roland Quandieu), Pierre Auger (Josette Binet) et André Auger (Josée Gagné) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245 rue Soumande, bureau 202, Québec (QC) G1M 3H6, téléphone : 418 529-9742 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666.https://scleroseenplaques.ca/https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.