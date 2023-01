FOURNIER, Alice



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Alice Fournier, épouse de monsieur Jean-Paul Roger. Elle était la fille de feu Ida Demers et de feu Alphonse Fournier. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Paul, ses enfants : Gaétan (Mariette Therrien), Richard (Diane Boucher), Lorraine (Raymond Roy), Marcel (Serge Normandeau), Jacques (Line Binet), Louis (Brigitte Lemay), Lucie (Jean Bergeron), Lise (feu Denis Linteau, Stéphane Lachance), Sylvie (Jessika Francis); ses petits-enfants : Éric, Nicolas, Valérie et Geneviève Roger; Catherine, Joannie et Vincent Roger; Rémi et Nancy Roy; Maxime et Cédric Roger; Jessica et Roxanne Roger; Pierre-Luc et Anthony Bergeron; Guillaume Linteau, Antoine et Coralie Lachance, ainsi que les conjoint(es); ses 24 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Raoul (feu Rosalie Dionne, feu Marie Lou Andrews), feu Albert (feu Ella Gendron), feu Raymond (feu Louisette Daudelin), feu Roland (Monique Béland), Cécile (feu Lionel Chayer), Lucille (feu Fernand Giroux), Jeannette (feu Wilbrod Croteau); sa belle-sœur Rosée Roger et toutes ses belles-sœurs et beaux-frères décédés de la famille Roger; plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel ambulancier et policier pour leur soutien et leur dévouement. La famille vous accueillera à la maison funérairede 9h à 10h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca.