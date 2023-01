Habitation: 5 choses à surveiller à l’aube d’une possible hausse des taux

La Banque du Canada (BdC) annoncera mercredi sa décision au sujet du taux directeur. Même si les spéculations vont bon train, nul ne connaît ses intentions. Sa décision de hausser ou de maintenir le taux directeur aura des conséquences importantes sur le marché de l’immobilier. En attendant, voici cinq choses à retenir.

1. Une hausse dont on ignore l’ampleur

Sera-t-elle de 25 ou de 50 points de base ? Toujours est-il qu’une huitième hausse du taux directeur en moins d’un an aurait un effet direct sur les taux hypothécaires proposés par les institutions financières.

Il y a un an, le taux directeur s’établissait encore à 0,25 %. Les hausses successives imposées depuis l’ont fait passer à 4,25 %. Les taux offerts par les banques ont suivi la même progression ; pour les termes de cinq ans, le taux fixe varie entre 5,5 % et 6 %, et le taux variable autour de 6,25 %.

2. Le prix des maisons et des condos en baisse

Toute nouvelle hausse des taux hypothécaires risque de se traduire à court ou moyen terme par un fléchissement des prix de l’immobilier, estime l’économiste principale du Mouvement Desjardins, Hélène Bégin.

Depuis le sommet enregistré en avril dernier, le prix de vente des maisons et condos au Québec a reculé en moyenne de 6,9 %, avec des pointes plus élevées encore dans certaines régions comme Montréal, l’Outaouais, l’Estrie et les Laurentides.

Mais qu’on assiste ou non à une nouvelle hausse des taux à compter de mercredi, tout indique que la pression à la baisse sur les prix observée jusqu’à présent risque de se poursuivre de plus belle.

D’ici la fin de 2023, Desjardins s’attend à ce que les prix sur le marché de la revente aient baissé de 17 % en moyenne par rapport au sommet du printemps 2022.

3. L’offre de maisons et de condos augmente

Bien que toujours relativement basse, l’offre tend à s’accroître de manière importante sur le marché de la revente. En plus de délais de vente plus longs que par le passé, on attribue cette progression aux fortes hausses de taux qui forcent nombre de propriétaires à revoir leurs besoins.

Selon les dernières données de iTerram, un spécialiste des données foncières, le nombre d’inscriptions en vigueur pour les résidences unifamiliales avait crû de 65 % en décembre, tandis que le nombre de transactions avait diminué 32 %, par rapport à décembre 2021.

On observe cette tendance partout, mais en particulier dans les régions courues par les villégiateurs, où les résidences secondaires et copropriétés achetées pour fins de location sont légion, explique le vice-président et directeur général de Royal LePage pour le Québec, Dominic St-Pierre.

4. Bientôt plus ardu d’obtenir un prêt hypothécaire ?

Dans un tel contexte, une question se pose pour les premiers acheteurs : faut-il attendre que les taux hypothécaires se remettent à baisser pour réaliser leur rêve de devenir propriétaire ?

Si d’aucuns le croient, d’autres pensent le contraire. C’est que le Bureau du surintendant des institutions financières a lancé la semaine dernière une vaste consultation publique autour de l’encadrement des prêts hypothécaires.

Estimant que les risques liés à ces prêts ont considérablement augmenté ces dernières années, le temps serait venu d’un réexamen exhaustif des mesures existantes, dont celle de la fameuse « simulation de crise » qui permet aux emprunteurs de se qualifier pour un prêt hypothécaire. Craignant un resserrement des règles, au terme de cette consultation qui doit prendre fin en avril, certains estiment que trop attendre pourrait au contraire leur nuire.

5. Pas encore de signes apparents de panique

Même si des investisseurs se trouvent aujourd’hui forcés de revoir leurs plans en raison de difficultés financières, l’économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, ne s’attend pas à une explosion des ventes de feu, comme on en a vu au début des années 1980, alors que les taux dépassaient les 20 %.

Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général de Royal LePage pour le Québec, ne croit pas non plus qu’une nouvelle hausse de taux – une huitième en moins d’un an – puisse nuire encore davantage à l’activité immobilière de la province.

« Le marché tourne au ralenti depuis la 3e hausse de taux de juin dernier, note-t-il. Le marché est déjà en attente, en phase d’ajustement. Pendant que les acheteurs refont leurs calculs, les vendeurs commencent à accepter de baisser leurs prix. Je ne m’attends pas à ce qu’une prochaine hausse de taux ne vienne changer cette situation de manière marquée. »