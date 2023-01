5 grands espaces pour les amoureux de la nature à voir cet hiver au Québec

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Photo fournie par Sépaq

De chaque côté de la rivière Malbaie s’élèvent des parois montagneuses parmi les plus hautes à l’est des Rocheuses. On y découvre la vallée des Glaces, le trésor hivernal de l’arrière-pays de Charlevoix. Raquette et ski nordique. Vélo à pneus surdimensionnés (VPS) et patin sur la rivière.

► Location de VPS. Chalet Écho : à partir de 141 $ la nuit. Nouvel hébergement : le Pavillon de l’Équerre, un refuge avec électricité et eau courante à 8 km de distance en navette sur chenilles, en ski, en raquette ou en VPS.

► 1 800 665-6527, sepaq.com

Le parc national du Canada de la Mauricie

Photo courtoisie Parcs Canada

Plus de 130 km de sentiers de ski de fond et de raquette serpentent entre lacs et montagnes. Avis aux fondeurs : il y a des haltes de repos chauffées tous les cinq kilomètres. Un bon point de départ : le pavillon de services de la Rivière-à-la-Pêche, via l’entrée de Saint-Jean-des-Piles.

► Tente oTENTik tout équipée : à partir de 128 $ la nuit.

► 1 888 773-8888, parcscanada.gc.ca/mauricie

Le parc de la Gatineau

Photo fournie par CCN

Dans ce parc tout près de Gatineau s’étend un des plus grands réseaux de ski de fond en Amérique du Nord avec 200 km de pistes. Aux sentiers de raquette (50 km) s’ajoutent des sentiers de marche hivernale où les chiens sont acceptés. Pour savoir où aller, passez au Centre des visiteurs.

► Tentes quatre saisons, yourtes et refuges. Location d’une tente tout équipée : à partir de 105 $ la nuit. À proximité : les Lofts du Village et le Moulin Wakefield Hôtel et Spa.

► 819 827-2020, ccn-ncc.gc.ca

Le parc national des Monts-Valin

Photo fournie par Fabrice Tremblay

Dans ce territoire au nord-est de la ville de Saguenay, l’altitude favorise une neige abondante coiffant même les conifères. On dirait des fantômes, ce qui a donné le nom à la vallée des Fantômes, où l’on se rend en navette sur chenilles. Raquette et ski nordique.

► Chalet Nature : à partir de 190 $ la nuit.

► 1 800 665-6527, sepaq.com

Le parc national de la Gaspésie

Photo fournie par Tourisme Gaspésie-Roger St-Laurent

Le paysage spectaculaire des Chic-Chocs vaut à lui seul le déplacement. La neige ne manque pas pour la raquette et le ski nordique, avec une accumulation de trois mètres par hiver dans le secteur du Mont-Albert. Zones hors-piste pour le ski de haute route (location). Sorties guidées.

► Gîte du Mont-Albert, auberge 4 étoiles. Chalets à proximité : à partir de 289 $ la nuit.

► 1 800 665-6527, sepaq.com