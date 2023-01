5 places idéales pour la marche hivernale en couple ou entre amis au Québec

Le parc national du Mont-Saint-Bruno

Photo fournie par Sépaq

En partance du Centre de découvertes et de services, le Sentier seigneurial, un large chemin pédestre, mène au Vieux Moulin, à une distance de deux kilomètres. Construit en 1725, le chaleureux bâtiment de pierre, rappelant l’époque de la seigneurie de Montarville, abrite un salon de thé.

► Réservation en ligne recommandée pour un droit d’accès au parc. Chiens acceptés en laisse sur le Sentier seigneurial. Salon de thé : ouvert les week-ends et durant la semaine de relâche.

► 450 653-7544, www.sepaq.com

Le refuge faunique Marguerite-D’Youville

Photo fournie par Héritage Saint-Bernard

À Châteauguay, sur l’île Saint-Bernard, on accède aux sentiers par la porte arrière du Café de l’île. Le trajet longe le lac Saint-Louis, sur lequel on a un beau point de vue. Au début de l’hiver, on y entend craquer la glace brisée par les vagues. Chemin faisant, on croise mésanges, sittelles et pics aux mangeoires.

► Réseau de sentiers partagé avec la raquette : 8 kilomètres.

► 450 698-3133, www.ilesaintbernard.com

Le parc régional de la Rivière-du-Nord

Photo courtoisie Parc régional Rivière-du-Nord

À partir du Pavillon Marie-Victorin, à Saint-Jérôme, le Sentier des Pins longe la rivière du Nord et rejoint le pont au pied des chutes Wilson. Durée du trajet : 30 minutes. Un petit détour à faire : emprunter le sentier Le Colvert bordant un étang fréquenté par des canards colvert n’ayant pas migré dans le Sud.

► Réseau : 16 kilomètres de sentiers entretenus et sur neige battue.

► 450 431-1676, www.parcrivieredunord.ca

Le Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin

Photo fournie par CINLB-Yves Dubeau

On ne va pas dans les boisés près de Granby seulement pour marcher, mais aussi pour le plaisir d’attirer des mésanges dans nos mains avec des graines de tournesol. Les enfants en sont émerveillés. Les plus grands aussi. Le sentier La Prucheraie mène à un marais bordé par une passerelle de 400 mètres.

► Sentiers déneigés : 2 kilomètres. Graines de tournesol en vente à l’accueil.

► 450 375-3861, www.cinlb.org

Le parc de la Chute-Montmorency

Photo fournie par Sépaq

À 15 minutes du Vieux-Québec, la chute Montmorency est plus haute que les chutes Niagara. La promenade de la Falaise, un trottoir de bois, est déneigée. Une fois traversé le pont suspendu, on peut, selon les conditions de neige, longer la rivière Montmorency sur deux kilomètres.

► Nouveau : le côté ouest en bas de la chute est ouvert l’hiver. Réservation en ligne recommandée pour le droit d’accès et le stationnement en ligne. Chiens admis en laisse. Téléphérique.

► 1 844 522-4883, www.quebec-cite.com