POULIOT, Francine



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 janvier 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Francine Pouliot, fille de feu Jeanne D'Arc Lapointe et de feu Marcel Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 14h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Guy (Nicole Laplante), feu Fernand, Richard (Rita Déry), Lise, feu Madeleine (Pierre Côté), Marc-André (Gina Bonsaint), Monique (Jean-Guy Mercier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre communautaire Patro Laval, 145, rue Bigaouette, Québec (Qc) G1K 4L3, tél. : 418 522-2005.