CLOUTIER, Philippe



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut-St-Laurent, le 30 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Philippe Cloutier, époux de feu dame Juliette Langlois. Il était le fils de feu dame Antoinette Légaré et de feu monsieur Marcel Cloutier. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aule samedi 28 janvier 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses belles-filles : Réjeanne Welsh (Norbert Teurtrie) et Olivette Welsh (Raynald Jobin); ses petits-enfants : Marlène Perreault (Stéphane Maillot), Edith Jobin, Marie-Sophie Jobin (William Pennock); sa sœur Hélène et sa belle-sœur Louise Chabot (feu Damien Cloutier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé : Paul-Henri, Lucien, Georges, Narcisse, Ernest et Marguerite. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Les Jardins du Haut-St-Laurent pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.