FILLION TANGUAY, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Tanguay, épouse de feu Guy Fillion, fille de feu Louis Tanguay et de feu Felixine Lachance. Elle demeurait à Saint-Nazaire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 13h00, suivi d'Elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Jean-Guy Pelchat), Marco (Mireille Godbout); ses 3 petits-enfants Cédric (Romy Brault), Jasmin (Coralie Vermette) et Joël Pelchat (Mathilde Andrews) ainsi que les filles de Mireille, Sara-Maude et Sophie-Jade. Elle laisse aussi dans le deuil son frère : Wilfrid (Yvette Leclerc), son beau-frère Réal Fillion (feu Emilienne Tanguay), ses belles-sœurs : Nicole Fillion (Guy Jolicoeur), Georgette Landry (feu Albert Tanguay) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à Pascale Fillion, Lyne Fradette et Annie Morin pour les soins qu'elles lui ont apporté à la résidence aux Ailes Bleues de Saint-Nazaire. Madame Tanguay a été confiée pour crémation à la Maison Funéraire :