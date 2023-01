BÉLANGER, Francine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 31 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Francine Bélanger, épouse de monsieur René Roy. Elle était la fille de feu dame Blanche Fournier et de feu Philippe Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses deux enfants : Christian et Martin (Caroline Marcoux). Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Charlotte (Yves Fournier), ses beaux-frères Jules (Margot Roy) et Denis (Anne-Marie Masson). Sont aussi affectés par son départ neveu et nièces, cousins et cousines, amies et amis et anciennes collègues de travail principalement du Pavillon St-Louis à Loretteville. Elle fut prédécédée par son frère Nicol. La famille recevra les condoléances aude 14h jusqu'à 16h.La famille désire remercier principalement le personnel soignant et les deux docteures responsables des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement. Vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : fondationduchudequebec.org/inmemo ou par la poste (Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5), à la mémoire de Francine Bélanger.