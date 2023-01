PRÉMONT, Pierrette Proulx



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Proulx, épouse de feu monsieur Paul-Emile Prémont, fille de feu madame Lucette Samson et de feu monsieur Armand Proulx. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 27 janvier 2023, de 18h à 21h et, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Claire Coulombe) et Christine (Benoît Villeneuve); ses petits-enfants: Camille (Philip Roberge), Gabriel (Laurence Bouchard) et Simon (Ève-Marie Dupéré); ses frères et ses soeurs: feu Jeannine (feu Florian Corriveau), Marguerite o.s.u., feu André (feu Claire Hunter), feu Jacques (Ginette Boily), feu Denis, feu Marcel, Narcisse (Thérèse Vézina), Louise (Léopold Turcotte), feu Fernande, Michel (Louise Gosselin), Gisèle (feu Jacques Pettigrew), Jules (Lise Clavet), Céline, Yvan (Carolle Samson); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Prémont: feu Pauline (feu Gilles Turcotte) et feu Gérard (Nicole Nadeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.