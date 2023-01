À la rencontre de chefs québécois aux quatre coins du monde

La nouvelle émission Expat Chefs, animée par Émilie Fournier sur les ondes de Zeste, nous invite à la rencontre de chefs québécois expatriés à l’autre bout du monde. Des marchés locaux aux cuisines de leurs restaurants, l’émission explore le quotidien peu banal et exotique de ces passionnés, aventuriers de l’assiette.

La première saison d’Expat Chefs nous mène à la rencontre de six chefs québécois, de l’île de la Dominique à l’Italie, en passant par les îles Caïmans, le Portugal, l’Angleterre et la Corée du Nord.

« Est-ce que ça goûte meilleur ailleurs ? Pourquoi cette envie de s’expatrier ? Combien ça coûte ? Quelles sont les démarches administratives associées ? Ce sont toutes des questions que je leur pose », raconte l’animatrice Émilie Fournier, qu’on a vue dans plusieurs émissions de télé, dont Vlog et Salut Bonjour.

Photo fournie par Zeste

Photo fournie par Zeste

Au-delà des découvertes culinaires, Expat Chefs est une émission résolument axée sur l’humain, dit Émilie Fournier. « Ce qui m’a marquée, c’est à quel point, même à l’autre bout du monde, les Québécois ont une façon d’approcher la cuisine qui leur est propre. La cuisine demeure un lieu de rassemblement, et les chefs ont en commun une façon méticuleuse et précise, chaleureuse et sans prétention de cuisiner. Tous, ils reproduisent ça ! »

Photo fournie par Zeste

Les téléspectateurs devraient ressentir une grande fierté en voyant ces accomplissements, pense l’animatrice. « La plupart des chefs arrivent avec leur technique et s’imprègnent de la culture et des ingrédients locaux. Ça fait de beaux mélanges que les gens sont curieux de découvrir. On se fait du bien avec cette émission-là ! »

Expat Chefs | Jeudi 21 h | Sur Zeste