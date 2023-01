Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

La 5e de Beethoven

L’Orchestre symphonique de Montréal propose, jusqu’au 7 février, en webdiffusion, l’œuvre intemporelle de Beethoven, son immense 5e symphonie, sous la direction du chef finlandais Osmo Vänskä. On retrouve aussi la pianiste sud-coréenne Su Yeon Kim en vedette dans le Concerto pour piano no 4 de Beethoven. Deux œuvres contemporaines sont au programme avec Ciel d’hiver, de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, et Subito con forza, écrite par la compositrice sud-coréenne Unsuk Chin pour souligner le 50e anniversaire de Beethoven. Un superbe concert.

► Où : osm.ca

—Yves Leclerc

Portrait-robot

La portraitiste Ève Garance (Rachel Graton) reprend du service pour une nouvelle série d’enquêtes enlevantes avec la seconde saison de Portrait-robot, désormais disponible sur Club illico. Et elle n’est pas seule : David La Haye, Alexandre Goyette, Juliette Gosselin, Ludivine Reding et Jean-Michel Anctil ne sont que quelques-uns des nouveaux visages qui se greffent ici au noyau d’interprètes principaux constitué, entre autres, de Sophie Lorain et Rémy Girard. Une série qui se dévore rapidement, goulûment, et dont on ressort repu et indéniablement diverti.

► Où : Sur Club illico

—Bruno Lapointe

Splendides livres audio

Si vous trouvez que vous ne lisez pas assez de livres, j’ai peut-être trouvé la solution : les livres audio! Mes plus récents coups de cœur? Royal et Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard, de même que Ce qu’on respire sur Tatouine, de Jean-Christophe Réhel. Dans ces trois productions, on n’entend pas simplement une personne qui lit un texte, mais on a plutôt droit à des comédiens qui interprètent avec brio des personnages, le tout agrémenté de saisissants effets sonores. On lève notre chapeau à Marc-André Grondin, qui campe avec réalisme et humour le personnage principal dans Tatouine. On en veut plus!

► Où : Sur la plateforme OhDio, de Radio-Canada. Gratuit.

—Raphaël Gendron-Martin