POULIN, Clermont



À son domicile, le 6 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Clermont Poulin, époux de dame Colette Tremblay. Né à Ste-Rose-de-Watford, le 2 juillet 1928, il était le fils de feu dame Rose-Anna Sylvain et de feu monsieur Omer Poulin. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Colette Tremblay, monsieur Poulin laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Rychar Royer), Roberto (Suzie Roussel), Kathleen (Alain Leblanc), Dany (Josée Paré); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : Marie-Louise (Napoléon Hébert), Diana (Georges Giroux), Alice (Jos Drouin), Frère Welley, Georges (Alexandrine Gilbert), Soeur Floriane N.P.S., Marie-Anna (Jos Egan), Evelyne (Odilas Gagnon), Camille (Irène Rodrigue), Lucien (Germaine Bédard), Napoléon (Bibiane Lacasse), Antonine (Gérard Poulin), Lionel (Marie-Perle Boulet), Raymond (Noëlla Létourneau), tous décédés. Les funérailles sont sous la direction de :