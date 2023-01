VILLENEUVE, Réjean



À l'Hôpital de Saint-Jérôme, le 23 décembre 2022, est décédé M. Réjean Villeneuve, conjoint de Christine LeBel. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles, Annie (Edward Reyes) et Majorie. Ses petits-enfants, Gabriel, Olivia et Amélia. Il laisse également ses frères et sœurs : Georges (Diane Lacroix), Michelle, Pierre, Claire (Pierre Leblanc), Hélène (Jean Aubut); beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines et amis.Un merci tout spécial à sa sœur Michelle pour son grand dévouement, son soutien et ses bons soins qu'elle lui a prodigués jusqu'à la fin de sa vie. Merci également pour les répits qu'elle a permis à sa conjointe à plusieurs reprises.