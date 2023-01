LÉTOURNEAU, Nicole



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Nicole Létourneau, épouse en première noce de feu monsieur Roger Collin et en seconde noce de feu monsieur Jacques Lortie, fille de feu dame Marguerite Roy et de feu monsieur J. Adhemar Létourneau. Elle demeurait à Québec, autrefois à Matane-sur-Mer. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà laLes cendres seront déposées au printemps au cimetière Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Mario Collin (Liliane Fontaine), Annie Collin (René Therrien); les enfants de Jacques : José Lortie (Julie Joncas) et Stéphane Lortie; ses petits-enfants : Yannick Collin (Noémie), Sébastien Collin (Daphnée), KasyaCollin (Nemy), Alexis Therrien (Johannie), Thomas Therrien (Éléonore), Jacob Therrien; son arrière-petite-fille : Louanne; ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère : Claude (Michèle Giguère), Louise (feu Robert Garneau), feu Robert (Diane Papillon) et Daniel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 5e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec,pour leur dévouement,la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatres-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.