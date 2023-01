VACHON, Jeannine



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 16 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jeannine Vachon. Elle était l'épouse de feu monsieur Charles-Edouard Lessard en premières noces et en secondes noces de feu monsieur Charles Boutin. Elle était la fille de feu dame Cécile Corriveau ainsi que feu dame Mignonne Gosselin, sa seconde mère et de feu monsieur Philippe Vachon. Autrefois de Bienville, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Fernand Lessard (Louiselle Vallières, Marc Dorval), Denise Lessard (feu Georges Welch), Louise Lessard (feu Henri-Paul Noël), André Lessard (Carole Grenier), Charles Lessard (Julie O'Neil) et Linda Lessard (Jean Reny); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; sa sœur et son beau-frère : Murielle Vachon et feu Doris Vachon (Richard Auger); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, au 550, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2J5, tél.: 418-660-2100, site Web : https://www.centraide-quebec.com/