Démarches interminables pour une famille endeuillée

Une famille qui a eu la souffrance de perdre son bébé de 11 mois se démène contre la bureaucratie pour recevoir une prestation de maladie de l’assurance-emploi de quatre semaines puisque le père n’avait pas la force de travailler après le drame.

Le 13 mai 2022, la vie de Cedric Arnould et Yuu Ideguchi a basculé. Le matin, les parents se sont rendus comme d’habitude dans la chambre de leur petite fille Umi qu’ils ont alors retrouvée inanimée. Rapidement arrivés sur les lieux, les ambulanciers ont tout essayé, mais il était trop tard.

Photo Fournie par Cedric Arnould

« C’est terrible ! La pire épreuve de ma vie. Son frère, Tao [3 ans], demande encore aujourd’hui elle est où », confie le père de famille avec émotion.

Environ un mois après le décès de sa fille, l’homme d’origine française qui a immigré au Québec il y a 15 ans entreprend des démarches auprès du fédéral pour toucher des prestations.

« Mon employeur Sidekick Interactive a été généreux pour me payer une semaine de congé de maladie. C’est la RH [responsable des ressources humaines] qui m’a expliqué que j’avais droit à des prestations du gouvernement », affirme le résident de Montréal.

Lourdeurs administratives

M. Arnould a tout d’abord rempli un formulaire sur internet tout en joignant une copie du billet du médecin qui venait justifier son absence au travail.

Les jours passent et quand le père de famille se connecte à son compte, il peut voir que sa demande est toujours en attente.

Quelques semaines plus tard, il reçoit une lettre par la poste avec son code pour enregistrer sa demande sur le web. Un code qu’il possédait déjà et une demande qu’il avait déjà envoyée.

Le père endeuillé commence à se poser de sérieuses questions. « Moi, cet argent-là j’en ai besoin alors je les appelle », mentionne-t-il.

Il réussit à parler au téléphone avec un employé qui lui dit que des informations sont manquantes à son dossier et qu’il ne sera pas dédommagé pour ses semaines non travaillées.

Dans une craque du système

« On me dit : ‘‘monsieur vous êtes tombé dans une craque du système et les délais sont passés.’’ [...] En aucun moment je n’ai reçu de courriel, d’appel, texto ou de message sur le site me demandant des informations supplémentaires », déplore l’homme.

Comme proposé, M. Arnould a donc décidé de contester la décision. Il est en contact avec un autre agent depuis cette semaine.

Cedric Arnould a tenté de rejoindre son député du Parti libéral du Canada, Marc Miller, à plusieurs reprises, mais sans succès.

Après des mois de démarches, le bureau de M. Miller a finalement pris contact avec M. Arnould cette semaine.

Le Journal a également essayé de contacter le député Marc Miller, mais sans obtenir de réponse.

Service Canada, « un système qui ne tourne pas rond »

La députée Louise Chabot, porte-parole en matière de travail et d’assurance-emploi pour le Bloc Québécois n’en revient pas de voir qu’un autre citoyen est pris dans les mailles d’un système défaillant.

« C’est totalement inhumain, lance d’entrée de jeu la députée de Thérèse-De Blainville concernant le cas de Cedric Arnould. Ce n’est pas normal, qu’il y ait des délais d’attente comme ça. Malheureusement cette personne-là a été prise dans un système qui ne tourne pas rond. »

« C’est le chaos »

Mme Chabot ne mâche pas ses mots quand vient le temps de parler de Service Canada qui gère notamment les dossiers d’assurance-emploi.

Photo d'archives Louise Chabot

Députée du

Bloc Québécois

Selon elle, les citoyens devraient avoir accès à un bureau près de leur domicile et des agents prêts à les accompagner.

« Service Canada, à mon avis, c’est le chaos. Il y a un méchant coup de barre à donner [...] Normalement ça ne devrait pas être compliqué, il est là le problème », affirme-t-elle avec vigueur.

Document envoyé trois fois

Pour sa part, Cedric Arnould déplore le cafouillage généralisé de Service Canada.

À titre d’exemple, il a dû envoyer son billet du médecin à trois reprises.

« En juin, en novembre dans un courrier recommandé et la troisième fois à la mi-décembre pour contester la décision », dénonce-t-il.

Même s’il a toujours espoir que le dossier se règle, l’homme admet que les démarches ont été très frustrantes.

« Après 15 ans de cotisation, c’est la première fois que je fais une demande d’arrêt maladie. La dernière fois que j’ai fait appel à l’assurance-emploi, c’était en 2013 pour du chômage », raconte-t-il, exaspéré.

Sans commenter le cas précis de M. Arnould, le bureau d’Emploi et développement social Canada confirme que les prestations de maladie de l’assurance-emploi remplacent temporairement le revenu d’un travailleur admissible qui ne peut travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou de tout autre problème de santé attesté par un certificat médical.