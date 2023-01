Clause dérogatoire: Legault se fâche contre Trudeau

Dans une enfilade de tweets, François Legault a qualifié d’attaque frontale la volonté de Justin Trudeau de limiter l’utilisation par les provinces de la disposition de dérogation.

«C’est à l’Assemblée nationale de décider des lois qui nous gouvernent en tant que nation. Le Québec n’acceptera jamais un affaiblissement pareil de ses droits. Jamais!», a lancé le premier ministre québécois samedi, sur Twitter.

1/4 Justin Trudeau a déclaré dans une entrevue qu’il souhaite que la Cour suprême limite le pouvoir des provinces et du Québec d’utiliser la clause dérogatoire. — François Legault (@francoislegault) January 21, 2023

La disposition de dérogation, ou clause dérogatoire, permet aux gouvernements fédéral, provincial ou territorial de suspendre provisoirement des droits fondamentaux en contournant la Charte des droits et libertés.

Bien que son utilisation soit difficile et de ce fait plutôt rare, l’Ontario et le Québec y ont fait appel à deux reprises. Le premier ministre fédéral a estimé que le recours à cette clause était presque devenu banal, dans une entrevue exclusive qu’il a donnée à La Presse, et a affirmé qu’il envisageait de porter la question en Cour suprême.

«Je rappelle qu’aucun gouvernement du Québec n’a adhéré à la Constitution de 1982, qui ne reconnaît pas la nation québécoise. Les gouvernements du PQ, du Parti libéral et de la CAQ ont tous utilisé la clause dérogatoire, notamment pour protéger la langue française», a renchéri Legault.

«L’idée d’avoir une charte des droits et libertés, c’est pour nous protéger contre la tyrannie de la majorité», avait préalablement déclaré Trudeau à La Presse.