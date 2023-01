BOUDREAU CORMIER, Madeleine



À Lévis, le 9 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Madeleine Boudreau, épouse de feu Jean-Marie Cormier, fille de feu Grégoire Boudreau et de feu Marie (Blanche) Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise (François) et Richard; ses frères et sœurs: feu Philippe (feu Rosilda), feu Edmond (feu Georgette), feu Yolande (feu Maurice), feu Fernande, Gilberte (feu Wilmer), Jean-Louis (Lucille), Armand (Mireille) et feu Florence (Émile); ses beaux-frères et belles sœur de la famille Cormier : feu Gabriel (feu Noëlla), Rose-Aimée (feu Marcel), Florian (Clémence), Oliva (Oviette) et Bibiane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant, dont son médecin de famille, la Dre Marie Normand, l'infirmière Isabelle Therrien, le Dr. Michel C. Côté, l'infirmière et amie Marielle Gosselin pour leur soins attentionnés, leur réconfort et leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.