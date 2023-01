Objectif photo: l’allée des chênes en Louisiane

Située à Nord Vacherie sur la rive ouest du Mississippi, l’allée des chênes est un site historique entre la ville de La Nouvelle-Orléans et Bâton-Rouge, en Louisiane. L’endroit possède plus de 200 ans d’histoire. Au début des années 1700, un cultivateur d’origine française planta une allée de 28 chênes devant sa maison de pionnier. Aujourd’hui, ces arbres tricentenaires s’élèvent à près de 50 mètres et s’étalent sur plus de 400 mètres jusqu’aux abords du grand fleuve surnommé the Big Muddy. Dans les années 1800, la maison du colon fut remplacée par des installations de plus grande envergure qu’à l’époque pour le commerce du sucre, qui était un des moteurs économiques de la région. Restaurés dans les années 1920, ces bâtiments ont incroyablement résisté à l’effet du temps et ont conservé leur cachet d’antan. Vers 1960, la plantation fut rachetée et une fondation fut créée. Il est maintenant possible de faire des visites, d’y déguster un repas et même, d’y passer la nuit. C’est alors l’occasion d’admirer son architecture hors normes. À l’image des arbres, 28 colonnes de 4 mètres de large sont érigées. Les fenêtres, quant à elles, ont plus de 5 mètres de haut... Mais ce sont surtout ces arbres majestueux qui retiennent l’attention et créent ce paysage mythique.

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 70-200 mm

Exposition : 1/8 s à F/9

ISO : 125