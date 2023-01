Nouvelle expérience d'OASIS immersion: lumineuse transformation

Transformé : la nouvelle expérience OASIS immersion présentée au Palais des Congrès de Montréal porte bien son nom, car il est difficile de ne pas en ressortir transformé. En faisant exploser sur ses murs des contenus initialement imaginés pour les casques de réalité virtuelle, l’expérience prend un sens nouveau qui se vit désormais entouré des autres.

À la veille de célébrer son 2e anniversaire, OASIS immersion propose une quatrième expérience aux visiteurs toujours plus avides de moments et de propositions sortant de l’ordinaire.

Transformé se fait différent par son angle d’exploration narrative et son partage de moments de vie vécus par de véritables personnes (et non par des personnages).

On déambule ainsi dans plusieurs grandes pièces où l’on prend le temps de se poser (sur des bancs, dans des chaises berçantes) pour écouter ces 8 récits d’histoires marquantes. Des histoires dont les paroles sont appuyées par des projections mouvantes et enveloppantes.

On est aussi appelé à déambuler dans certaines pièces, au fil de l’histoire, alors que nos pas font apparaître quelques surprises momentanées.

Le point commun de cette expérience hors cadre à 360 degrés? Le sentiment d’empathie généré par ces huit histoires humaines que l’on sait réelles, qui ne rendent que plus fortes les propositions vidéo glissant des murs au plancher et qui nous enveloppent parfois tout entier.

Humanité

La schizophrénie, le deuil, le déracinement, l’esclavage, la société de consommation, l’isolement, l’angoisse de vivre une alerte nucléaire, mais aussi la force et le courage permettant de surmonter de telles épreuves font partie des thèmes abordés dans ces 8 œuvres (trois en français, trois en anglais et deux sans texte). Celles-ci ont été sélectionnées à travers le monde pour la puissance de leur message et ont été adaptées et remaniées pour passer d’expériences imaginées en réalité virtuelle à des expériences immersives. Une grande première qui rend fière l’équipe d’OASIS immersion qui voit l’expérience comme un hommage à l’industrie de la réalité virtuelle.

Sans trop vouloir en dévoiler, on peut dire qu’une recherche sur le deuil (avec la voix de l’actrice française Marion Cotillard) trouble avec son apogée en éclats de verre, que celle sur la culture urbaine étourdit et fait prendre conscience qu’il est possible de se sentir seul dans une foule et que le sujet de la santé mentale n’aura jamais été aussi bien exposé qu’à travers l’œuvre baptisée Goliath dans laquelle un jeune homme amateur de jeux vidéo raconte sa première crise de schizophrénie.

Le journal audio d’un homme perdant la vue juste avant la naissance de son fils et les autres histoires de résilience trouvent aussi une puissance nouvelle, ainsi appuyées par les projections.

L’expérience Transformé d’OASIS immersion est présentée au Palais des Congrès de Montréal. Billets et horaires : oasis.im/transforme/