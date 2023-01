Philanthropie: 2M$ attendent dans les coffres de la Fondation P.K. Subban

La Fondation P.K. Subban garde dans ses coffres depuis 2017 une somme d’environ 2 M$, prête à être redistribuée. Une donnée qui fait sourciller les experts en comptabilité et en fiscalité.

• À lire aussi: P.K. Subban n’a pas rempli sa promesse d’amasser 10 M$ pour les enfants malades

• À lire aussi: Loin des 10 M$ promis: des mots trompeurs dans l'annonce du don de P.K. Subban

• À lire aussi: Philanthropie: des dons pour mousser l’image des vedettes

Selon les lois fiscales canadiennes, une fondation devait redistribuer au moins 3,5 % de son capital total chaque année. Ce taux a grimpé à 5 % en 2023.

Or, selon les dernières données financières disponibles à la fin de l’exercice 2021, le compte en banque de la fondation de l’ancien défenseur du Canadien disposait d’un actif de 1,97 M$. Au cours de cette année 2021, elle n’a effectué aucun versement aux œuvres caritatives.

« C’est surprenant, estime Brigitte Alepin, fiscaliste et professeure à l’Université du Québec en Outaouais, après avoir examiné attentivement ce dossier.

« Compte tenu du contexte pandémique et les besoins durant cette période, on se serait attendu à ce que la Fondation P.K. Subban vienne en aide en distribuant de l’argent de ses coffres, poursuit-elle. C’est d’autant plus surprenant qu’elle n’ait rien donné en 2021 selon les données financières de l’Agence du revenu du Canada. »

Généreux, mais...

En livrant son expertise, Mme Alepin ne critique pas la générosité de Subban qui a dit, jeudi, avoir donné 6,3 M$ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il s’était engagé à amasser 10 M$ sur sept ans en 2015.

Depuis sa création, la fondation de Subban a déclaré avoir versé 880 000 $ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Un seul dollar remis à une bonne cause, c’est louable. Cependant, on entend de très nombreuses promesses de dons dans l’espace public. C’est important de les respecter, car on constate un changement philanthropique. De pouvoir vérifier si le donateur a rempli sa promesse ne lui enlève pas le crédit qui lui revient », dit Mme Alepin.

Une source du monde philanthropique ayant requis l’anonymat croit quant à elle que c’est « inexplicable, sinon odieux, que la fondation n’ait pas versé aux œuvres caritatives l’argent recueilli qui reste dans les coffres ».

Des dépenses élevées

Par ailleurs, les comptables et fiscalistes questionnés ont encerclé les dépenses élevées de la fondation en vertu des revenus déclarés.

En outre, ils ont souligné le ratio élevé des frais d’administration de la fondation par rapport aux revenus des années 2019 (23,8 %), 2020 (71,3 %) et 2021 (41,8 %).

« L’idée derrière une fondation, c’est de ramasser un maximum d’argent pour le verser à des causes en dépensant un minimum en frais administratifs. La norme est d’environ 10 % », explique l’un d’eux qui a aussi requis l’anonymat en raison de la délicatesse du dossier.

En analysant les données de l’ARC sur les cinq années disponibles, la Fondation P.K. Subban a dépensé 708 000 $ pour redistribuer des dons de 880 000 $.