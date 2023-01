Télévision: un portrait du monde en 10 documentaires

On vit à une époque quasi anxiogène. Des guerres qu’on pourrait croire d’une autre époque sévissent sous notre regard impuissant. Une pénurie de main-d’œuvre. Un système de santé qui explose. Un système d’éducation défaillant. Une planète qui se réchauffe. Des abus. L’inflation. Une pauvreté grandissante. Un manque d’ouverture. Les documentaires nous aiguillent sur notre monde, en dressent un portrait et nous permettent d’y jeter un regard plus aiguisé.

Essentiels

Photo fournie par Picbois productions

On parle beaucoup d’immigration, mais outre la question des quotas, on ne s’attarde pas souvent aux véritables enjeux ni aux droits et à la place qu’occupent les nouveaux arrivants. Sonia Djelidi, militante pour les droits de la personne et citoyenne engagée que nous avons vue en 2020 dans le documentaire Briser le code, fait équipe avec Sarah Champagne, journaliste au Devoir, et le réalisateur Ky Vy Le Duc pour mener une enquête. C’est connu, les nouveaux arrivants se retrouvent souvent avec des emplois précaires. Si on sillonne les champs ou que l’on passe du temps dans un hôpital, on voit ces travailleurs qui occupent une place essentielle alors que leurs conditions sont dérisoires. Une situation aussi injuste qu’inconcevable à laquelle nous devons remédier.

►25 janvier 20 h à Télé-Québec

Accro : troubles de dépendance

Photo fournie par Bellmédia

Les problèmes de dépendance sont nombreux. Dépendance affective, drogue, alcool, jeu, adrénaline, j’en passe. Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, Marie-Mai va à la rencontre de gens qui en souffrent. De proches aussi qui témoignent, impuissants, de gens qui s’en sont sortis. Elle tentera de mieux les comprendre, d’évaluer les enjeux, de mettre en lumière leur impact. Marianne St-Gelais et Sophie Nélisse figurent parmi les personnes rencontrées.

►25 janvier 19 h sur Canal vie et 27 janvier 21 h sur Noovo

Pour une culture du consentement

Photo fournie par Radio-Canada

On dit qu’une femme sur trois est victime d’agression sexuelle au Canada. Seules 5 % des agressions seraient signalées à la police. Et malgré le mouvement #MoiAussi, des abuseurs sévissent toujours et des femmes se taisent. C’est troublant de constater à quel point on n’évolue pas beaucoup. Les réalisateurs Jonathan et Jean-Laurence Seaborn se sont penchés sur la question. Ils se sont intéressés à Mélanie Lemay, cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles et témoignent aussi du quotidien de l’organisme Viol-Secours. Un travail qu’ils ont mené pendant quatre ans, alors que le nombre de dénonciations grandissait pour amorcer un changement de culture et mettre en lumière l’inconcevable. Ils donnent une voix aux victimes, montrent l’importance de se responsabiliser socialement et collectivement et dressent un portrait optimiste de l’avenir dans une lutte qui est loin d’être finie.

►21 janvier 22 h 30 sur ICI Télé

Les femmes de Raël

Capture d’écran ICI RDI

Les mouvements sectaires font des ravages. Raël a sévi au Québec pendant des décennies. Ses disciples lui étaient complètement dévoués. Eryka Reyburn a suivi Sylvie et Martine, deux femmes qui ont passé une longue partie de leur vie (25 ans) sous le joug de l’homme à la toque. Elles retournent sur les lieux qui les ont limitées, isolées, aveuglées. Ce domaine de Valcourt où Raël était roi. Deux femmes intelligentes, éduquées, libres. Elles sont la preuve qu’un gourou peut arnaquer n’importe qui. Et qu’une fois dans l’engrenage, ce mode de vie prend toute la place. Ces femmes, comme tant d’autres disciples, se sont sacrifiées pour celui qu’elles voyaient comme un dieu. Sous un couvert scientifique, Raël exploitait les femmes, créait des victimes.

►26 janvier 20 h sur ICI RDI

Odyssée sous les glaces

Photo fournie par Explora

Le réchauffement climatique inquiète. Il atteint les glaces et perturbe nos écosystèmes. Le Madelinot Mario Cyr, photographe spécialiste des fonds marins, explore avec sa collègue, Jill Heinerth, les grottes des quatre coins du monde. Une expédition au cœur de la beauté de l’Arctique, de la beauté du monde. Celle qu’il faut préserver.

►4 février 21 h sur ICI Explora

Afro-Canada

Photo fournie par Radio-Canada

Une série en quatre épisodes où se mêlent documentaire, fiction et animation qui relate l’histoire des afrodescendants canadiens. Une histoire tristement marquée par l’esclavage, l’exil, mais aussi la résilience et la résistance.

►Dès le 7 février 20 h sur ICI RDI

Racisme sur la glace

Photo fournie par Canal D

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, ce documentaire d’Hubert Davis présenté au Festival des films de Toronto, coproduit par Drake et LeBron James, revient sur une histoire de discrimination dans le monde du hockey. On y découvre l’existence entre 1895 et 1925 d’une ligue entièrement noire en Nouvelle-Écosse. Aujourd’hui, ils sont quasiment inexistants dans la LNH. Un milieu grandement en quête de modèles.

►22 février 22 h sur Canal D

Mamans extraordinaires

Photo fournie par Vrai

Ensemble, Bianca Longpré et Mélissa Bédard sont mères (ou belles-mères) de 10 enfants. Charge mentale, organisation, accompagnement, elles savent ce que représente au quotidien l’éducation de leur progéniture et l’importance de les appuyer dans leur développement. Elles ont eu envie de faire le tour du Québec et de s’arrêter dans une quinzaine de municipalités pour saluer 21 mamans qui se démarquent. Des femmes aux parcours différents qui inspirent, qui s’impliquent et qui répondent toujours présentes malgré les embûches. Des portraits émouvants, mais aussi pleins d’espoir et de bienveillance.

►Dès le 21 février sur VRAI

L’école autrement

Photo fournie par Télé-Québec

La pandémie a mis plus que jamais en lumière le déséquilibre qui s’acharne dans notre système d’éducation et dont nos enfants sont les premières victimes. Il y a une éducation à deux vitesses. Il y a un manque criant de professeurs, de spécialistes aussi pour encadrer une clientèle grandissante de jeunes avec des besoins particuliers. Certaines écoles ne sont plus adéquates, les élèves accusent du retard dans certaines matières, en sciences notamment. Qu’attendons-nous pour exercer des changements, pour donner la priorité à nos jeunes ? En quête de solutions, le documentariste Erik Cimon a rencontré des enseignants, d’ex-enseignants, des directeurs du privé et du public, des politiciens dont Christine Labrie et Marwah Rizqy, et le sociologue Guy Rocher.

►22 février 20 h à Télé-Québec

Les moyens de la classe moyenne

Photo fournie par Martin Girard

Le prix des aliments augmente. Les maisons ont atteint des prix astronomiques. Les taux d’intérêt sont en hausse. Isabelle Maréchal se demande comment, dans ces circonstances, la classe moyenne fait pour arriver, pour boucler les fins de mois. Elle mène l’enquête, va à la rencontre de citoyens. Elle se demande aussi si notre consommation a changé, si les besoins et les désirs de cette clientèle ont augmenté et si l’équilibre est possible.

►15 mars 20 h à Télé-Québec