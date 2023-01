Un nouveau regard sur notre relation avec l’alcool

La publication de nouveaux Repères canadiens sur l’alcool et la santé a suscité énormément de réactions. Éduc’alcool a répondu à plusieurs questions sur ce sujet. Maintenant que le choc initial est passé, je refais le point sur notre position et commente certaines réactions souvent entendues.

Précisons d’entrée de jeu que ce ne sont pas « les normes d’Éduc’alcool ». Le gouvernement du Canada a demandé au Centre canadien sur les dépendances et l’usage des substances (CCDUS) de mettre à jour les normes relatives à la consommation d’alcool. Éduc’alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d’informer, d’outiller et de sensibiliser la population québécoise en matière de consommation d’alcool. Les données scientifiques sont la matière première de nos campagnes d’information et de sensibilisation.

Les nouveaux repères proposés au gouvernement fédéral remanient la façon de voir les normes et viennent recadrer le message. Plutôt que de parler de quantités limites, le CCDUS parle de « continuum de risques ». On peut faire le parallèle avec conduire une voiture : il y a toujours un risque à se déplacer en automobile et il augmente en fonction de la vitesse ou du temps qu’il fait.

De la même manière, on pourrait maintenant dire que le risque associé à la consommation d’alcool augmente avec la quantité consommée ou selon l’état de santé de la personne. Le risque est variable selon chaque personne. C’est une façon de réfléchir qui reflète bien l’état actuel des connaissances scientifiques. C’est aussi une perspective qui incite chaque personne à prendre conscience de sa consommation d’alcool et à comprendre les risques en fonction de sa propre situation.

Des nouveaux messages dans les mois à venir

Éduc’alcool actualisera ses messages pour intégrer cette notion de risque individuel. D’ailleurs, le travail est déjà amorcé. Notre dernière campagne, « C’est toi le boss », témoigne d’une évolution dans l’approche ; elle invite les Québécois, et particulièrement les jeunes, à prendre conscience de leur consommation, à réaliser qu’ils ont le contrôle de leur consommation, et qu’ils peuvent choisir les occasions et les contextes pour consommer de l’alcool ou s’en abstenir.

Nous avons développé des outils pour favoriser une consommation responsable, qui sont accessibles sur notre site web : le Calcoolateur permet de suivre l’évolution de son alcoolémie et de prendre de meilleures décisions ; l’Alternalcool propose plus de 150 recettes originales de cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool ; et le Verseur de verre standard, pour mesurer la juste quantité d’alcool à verser dans les différents verres.

S’adresser aux Québécois avec respect

Parmi les réactions souvent entendues, il y en a deux qui sont revenues régulièrement dans les médias et dans les réseaux sociaux. Beaucoup ont dit que si les nouveaux repères étaient trop rigides, les Québécois décrocheraient et n’écouteraient plus les conseils. D’autres se sont montrés irrités de voir les autorités gouvernementales s’immiscer encore dans la vie des citoyens après deux années marquées par des contraintes sanitaires et des restrictions sur les voyages.

Éduc’alcool y est sensible et est attentif à la population. En matière de santé publique et de prévention, il faut savoir parler au public sans lui faire ni la morale ni la leçon, sinon l’effet sera contre-productif. Éduc’alcool a toujours eu le souci de s’adresser à l’intelligence des citoyens, et de diffuser une information juste et accessible. Le résultat, c’est que les Québécois boivent moins que les autres Canadiens, sont plus responsables en matière d’alcool au volant et sont davantage au courant des liens entre alcool et cancer. Nous allons maintenir cette relation de confiance et de respect avec la population québécoise.

Photo fournie par Xuana Cesar

Geneviève Desautels, Directrice générale d’Éduc’alcool