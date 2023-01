Une entente historique

Photo fournie par Caroline Grégoire

Québec International (QI) et Desjardins ont annoncé récemment le renforcement de leur partenariat pour les cinq prochaines années. L’entente d’une valeur de 1,35 M$ permettra d’appuyer les entrepreneurs dans leurs démarches de recrutement à l’international, mais aussi de bonifier les services financiers offerts aux nouveaux arrivants pour ainsi favoriser leur intégration et leur rétention. À travers ses différents services, Desjardins contribue depuis plus de dix ans à la réalisation d’initiatives de QI en développement de marchés, en innovation, en recrutement international et en entrepreneuriat technologique. Sur la photo, de gauche à droite : Carl Viel, PDG de Québec international ; Isabelle Leduc, directrice principale, Ventes réseaux complémentaires chez Desjardins ; Mario Lapierre, VP services spécialisés et centre d’affaires en ligne chez Desjardins.

De retour en septembre

Photo fournie par Corporation Mobilis

Le Salon du véhicule électrique de Québec sera de retour au Centre de foires de Québec du 15 au 17 septembre 2023. Depuis septembre 2022, la Corporation Mobilis est le promoteur unique du Salon du véhicule électrique de Québec, après quatre ans de collaboration avec l’équipe du Salon du véhicule électrique de Montréal. Le Salon 2023 promet la diversité de ses exposants qui présenteront leurs toutes dernières nouveautés à la fine pointe de la technologie électrique. Sur place, vous pourrez vous informer, essayer et comparer les différents types de véhicules qui seront présentés. Une boucle d’essais routiers en circuit urbain d’environ 5 km vous permettra d’essayer un véhicule tout à fait gratuitement.

Anniversaires

Photo d'archives

Philippe P. Bolduc (photo), ancien représentant alimentaire devenu restaurateur, il est président de la sandwicherie Phil Smoked Meat du 461, Saint-Joseph est, à Québec et du service de traiteur du même nom. Phil a 52 ans aujourd’hui... Emily Bégin, chanteuse (Star Académie 2003), 41 ans... Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls, 47 ans... Geena Davis, actrice américaine, 67 ans... Jean-Louis Duplessis, ex-président de Lallier Sainte-Foy, 79 ans... Placido Domingo, chanteur d’opéra (ténor) et chef d’orchestre, 82 ans... Jack Nicklaus, golfeur professionnel, six fois gagnant du Tournoi des Maîtres et quatre fois du US Open, 83 ans.

Disparus

Photos d'archives

Le 21 janvier 2022 : Clark Gillies (photo), 67 ans, ancien attaquant des Islanders de New York (LNH) et l’un des meilleurs attaquants de puissance de sa génération et de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec quatre coupes Stanley entre 1980 et 1983... 2022 : Louie Anderson (photo), 68 ans, humoriste, acteur et animateur américain... 2021 : Jean-Guy Bégin, 90 ans, propriétaire de Lévis Auto (1971) ltée de 1971 à 1982, vice-président exécutif de la CCARQ et du Salon de l’Auto de Québec de 1984 à 2002... 2020 : Terry Jones, 77 ans, acteur, réalisateur, scénariste, historien, écrivain britannique et l’un des membres de la troupe comique des Monty Python... 2019 : Marcel Azzola, 91 ans, accordéoniste français qui a accompagné les plus grands noms de la chanson comme Jacques Brel, Barbara ou Édith Piaf... 2018 : Louis Berlinguet, 91 ans, docteur en biochimie, natif de Trois-Rivières... 2017 : Victor Prus, 99 ans, architecte québécois d’origine polonaise qui a dessiné le Grand Théâtre de Québec... 2016 : José Mathieu, 76 ans, ancien journaliste à la radio CHRC de 1961 à 1980... 2010 : Jacques Martin, 88 ans, dessinateur de bandes dessinées français... 2002 : Peggy Lee, 81 ans, chanteuse et actrice... 1998 : Jack Lord, 77 ans, le capitaine Steve McGarrett de Hawaï 5-0... 1997 : Le « colonel » Tom Parker, 87 ans, imprésario et le gérant d’Elvis Presley... 1996 : René Jalbert, 74 ans, le sergent d’armes de l’Assemble nationale.