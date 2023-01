Air Canada a égaré les souvenirs de la naissance de leur fils

Un couple de la Beauce s'est résigné à ne jamais retrouver les premières images de la vie de leur enfant, alors qu'Air Canada a perdu leurs bagages il y a quatre mois, à leur retour de la Nouvelle-Zélande où leur fils est né.

«Aujourd’hui, on a perdu espoir, surtout en voyant que la compagnie aérienne n’a fait aucun effort», a déploré Maxime Gendron, en entrevue au Journal.

Le 6 septembre dernier, l’homme de 32 ans s’apprêtait à revenir au pays avec sa conjointe et leur nouveau-né. Celle-ci venait d’accoucher de leur premier enfant dans sa famille qui habite en Nouvelle-Zélande.

Craintif quant à l’embarquement des bagages en raison de plusieurs escales, le couple affirme avoir contacté à deux reprises la compagnie aérienne australienne Qantas et Air Canada, pour valider la quantité de sacs alloués dans les avions.

«Mais quand on est arrivé pour prendre le premier avion, on nous a dit que l’appareil était plus petit que prévu et qu’on devait faire enregistrer deux de nos sacs les plus lourds», a raconté le nouveau père de famille.

Photo fournie par Maxime Gendron

Une valeur sentimentale

Maxime Gendron a donc dû notamment se départir, le temps du voyage, des disques durs contenant la vidéo et les photos de la naissance de son fils, ainsi qu’une couverture tissée à la main pour la sortie de l’hôpital du bambin.

Et c’est sans parler de son appareil photo, de la trousse de maquillage de sa conjointe, des cadeaux reçus pour leur nouveau-né et de vêtements en tout genre.

Mais arrivé à Montréal trois vols plus tard, le couple s’est rendu compte que les bagages qu’ils avaient envoyés dans la soute ne sont jamais arrivés à destination.

Ne recevant aucune réponse plusieurs semaines après avoir rempli un rapport, M. Gendron a dû se rendre lui-même à l’aéroport de Québec pour apprendre qu’Air Canada avait perdu la trace de ses sacs quelque part entre Vancouver et Montréal.

«Le matériel, c'est tel que tel, mais il y avait des items d'une valeur sentimentale inestimable. Émotionnellement, ça n’a pas été facile», souligne-t-il.

Un processus fastidieux

Le 19 octobre dernier, la compagnie aérienne a offert au couple un dédommagement de 2250$, soit près du montant maximum qu’il est possible de recevoir pour un seul bagage perdu.

L’organisation avait pourtant égaré deux des valises, dont le contenu était estimé à environ 4700$, selon M. Gendron. Mais tous les courriels envoyés et les appels faits par la suite sont restés sans réponse.

Le couple a finalement obtenu un dédommagement d’une somme environ deux fois plus élevée que le montant initialement offert, deux mois plus tard. Mais il aura dû faire parvenir une mise en demeure à Air Canada pour en arriver là.

«On pourra se faire de nouveaux souvenirs, mais on ne récupérera jamais ceux-là. On a un deuil à faire», a conclu Maxime Gendron.

Air Canada a refusé notre demande d’entrevue, se contentant de confirmer la perte des bagages de M. Gendron et affirmant mettre «tout en œuvre pour les retrouver» quand une situation «exceptionnelle» du genre se produit.