Animaux: ils ont vraiment avalé ça!

Quand j’entends les gens dire que les animaux savent ce qui est bon pour eux, j’ai toujours une petite réserve. En tant que médecin vétérinaire, je sais très bien que ce n’est pas le cas! De nombreux animaux se retrouvent dans des situations fâcheuses et nocives pour leur santé (certains risquent même leur vie) après avoir ingéré des objets inusités appelés corps étrangers gastro-intestinaux.

Les corps étrangers sont une des raisons fréquentes de consultations vétérinaires. En 2014, lors d’un sondage de l’AMVQ (Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux), près de 60 % des vétérinaires québécois répondants avaient dit avoir dû aller en chirurgie pour retirer un corps étranger du système digestif au cours de la même année.

Les corps étrangers avalés par nos animaux domestiques sont de tout acabit : roches, fibres non alimentaires, bout de tissus ou de plastique, os, verre, bois, métaux, etc. J’avais d’ailleurs écrit une chronique à ce sujet et présenté un palmarès des types de corps étrangers retrouvés (pour voir ma chronique ici).

Un concours inusité

Certains corps étrangers sont plus surprenants que d’autres. À ce point qu’il existe aux États-Unis un concours annuel de radiographiques vétérinaires, intitulé «They ate what?» (Ils ont mangé quoi?), soutenu par le journal Veterinary Practice News, où les médecins vétérinaires soumettent des radiographies d’animaux domestiques ayant ingéré des corps étrangers particulièrement... étranges. Les résultats du concours 2022 ont été publiés en octobre dernier.

Je vous présente la radiographie gagnante et un cas digne de mention ayant reçu une mention honorable, deux objets faciles à voir.

Photo tirée du site veterinary practice news

Radiographie 1. Gagnante du concours et intitulée Révélation Stellaire. Il s’agit d’un chat de 2 ans admis en consultation à Braden River Animal Hospital (Floride), car il avait ingéré un collier pour enfant. La surprise était au bout du collier en question et est apparue avec la radiographie : un petit personnage de plastique représentant un cosmonaute qui a été retiré en chirurgie.

Photo tirée du site veterinary practice news

Radiographie 2. Mention honorable intitulée Do you like to spoon? (Aimez-vous faire la cuillère?) Il s’agit de Maggie, une jeune chienne croisée (berger allemand et labrador) qui a été amenée en urgence à la clinique Alleghney Veterinary Services, en Virginie-Occidentale, car elle avait avalé une cuillère. Son maître voulait lui donner son médicament contre les vers du cœur et l’avait caché dans une cuillérée de beurre d’arachides, mais Maggie a tout avalé d’un coup, cuillère incluse ! La cuillère a été retirée en chirurgie.

Croyez-vous que les animaux américains soient les seuls à avaler des objets étranges? La semaine prochaine, je vous montre des cas tout à fait québécois!

