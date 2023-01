Des utilisateurs entre deux chaises

Les négociations entre la partie patronale de la STLévis et le syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud se sont poursuivies jusqu’à tard dimanche soir. Au moment de mettre sous presse, les discussions n’avaient toujours pas abouti à une entente.

Une situation qui a causé bien des maux de tête aux utilisateurs des autobus de la STLévis dimanche qui ont dû se trouver un plan B en vue de la possible grève de six jours dès lundi.

Devant cette incertitude, les usagers craignaient le pire. « Pour plusieurs, ça représente des dépenses en plus, sans parler de la passe qu’on paie dans le vide. Est-ce qu’ils vont nous rembourser ? » peste Lee Ann Beaudry-Lévesque, une utilisatrice quotidienne du réseau.

Encore ce week-end, les chauffeurs demandaient notamment des hausses salariales, la fin du recours à la sous-traitance et des postes à temps plein pour les travailleurs à temps partiel.

Prévoir ses déplacements

Devant l’impasse, les employés de l’organisation prévoyaient mettre leur menace de débrayage à exécution, forçant l’annulation complète du service – à l’exception du transport adapté et des circuits desservis par Autocars des Chutes – jusqu’au 28 janvier.

Pour de nombreux clients qui n’ont pris connaissance de cette situation que lorsque la STLévis en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux jeudi dernier, un véritable branle-bas de combat s’est enclenché.

Certains ont dû s’organiser avec du covoiturage, d’autres se sont résignés à payer des taxis durant une semaine et quelques-uns ont même envisagé de ne pas rentrer au boulot pendant la possible grève.

La marche

« Une de mes filles qui habite seule risque de devoir marcher une heure et demie chaque jour pour aller travailler et revenir à la maison. On n’a pas encore trouvé de solution », racontait Sabrina Bourque sans trop savoir si les deux parties allaient s’entendre.

« C’est plate que [les chauffeurs] fassent payer la population pour arriver à leur but. C’est comme si on était pris en otage », ajoute-t-elle faisant aussi référence à la journée de grève du 14 novembre dernier.

De son côté, Jany Fréchette prévoyait prendre le taxi et parcourir une certaine distance à pied à quelques reprises pour revenir du travail dans les prochains jours si rien ne se règle.