«Au cœur des légendes irlandaises»: un parfum d’Irlande pour Montréal

Après avoir conquis un million de personnes à travers l’Europe, l’Asie et l’Australie, le phénomène Irish Celtic a un nouveau territoire dans sa mire : l’Amérique du Nord. Et c’est Montréal qui fera office de porte d’entrée pour la troupe, attendue cette semaine avec son spectacle Au cœur des légendes irlandaises.

Les spectacles célébrant la culture (lire : la musique et la danse) traditionnelle irlandaise sont légion, les Lord of the Dance et Riverdance étant probablement les plus connus du lot. Et Nicolas Ferru, producteur du projet Au cœur des légendes irlandaises, ne le cache pas : il trouve certaines de ces autres propositions redondantes, voire barbantes.

«Les autres spectacles proposent tous la même chose, s’adressant aux fans de la première heure. Mais deux heures de claquettes sans un seul mot, personnellement, je trouve ça franchement redondant», avance-t-il, au bout du fil depuis la France.

Alors qu’est-ce qui distingue son spectacle des autres? Son accessibilité. Car le spectacle de Irish Celtic a en son cœur une intrigue bien précise, narrée en temps réel.

On découvrira donc l’histoire d’un propriétaire de pub en Irlande qui doit céder les clés de son entreprise à son fils pour en assurer la pérennité.

Whisky et Guinness

À chacune des six représentations d’Au cœur des légendes irlandaises, les Montréalais seront donc transportés directement entre les portes de cet établissement, véritable microcosme où le whisky et la bière Guinness coulent à flots.

«Dans un pub irlandais, toutes les couches de la société se mélangent et peuvent discuter autour d’un verre. C’est exactement ce qu’on a voulu créer ; un spectacle qui fait voyager les gens dans cet univers unique, avec une vingtaine d’artistes sur scène», explique Nicolas Ferru. Toujours dans un souci de rejoindre un public plus large, Irish Celtic évoquera également chez les spectateurs différents souvenirs, notamment avec ses clins d’œil à des monuments de la culture populaire : les films à succès Cœur vaillant (Braveheart), Le dernier des Mohicans et Titanic.