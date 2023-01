Une distillerie du Bas-Saint-Laurent à la conquête du monde

La Distillerie Témiscouata est convaincue qu’elle pourra révolutionner le monde des spiritueux à travers la planète grâce à son Acerum blanc, un produit unique au Québec fait à base des produits de l’érable.

L’entreprise du Bas-Saint-Laurent est seulement la deuxième après la Distillerie Shefford à vendre cette eau-de-vie d’érable à la SAQ, mais l’objectif ultime est de percer le marché mondial.

En plus des provinces canadiennes, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, bref tous les pays d’Europe sont dans la mire de la distillerie qui est la propriété d’une quarantaine de producteurs de sirop d’érable.

« Quand on regarde les marchés du Rhum et du Whiskey, c’est une certitude que l’Acerum va avoir sa place parce que c’est un très bon produit, c’est unique et c’est nouveau », lance Michaël Fortin, directeur général de l’entreprise qui a vu le jour en 2015.

L’entreprise qui a plusieurs études en poche souhaite distribuer assez rapidement son alcool ailleurs qu’au Québec.

« Il faut simplement positionner le produit, trouver des partenaires et c’est là-dessus qu’on travaille, on est en train de semer des graines un peu partout », explique-t-il.

Une chance pour le Québec

Comparativement à l’Irlande et les États-Unis pour le Whiskey ou les Îles des Caraïbes pour le Rhum, le gestionnaire reconnait que le Québec n’a pas une riche histoire dans la production d’alcool fort.

Selon Michaël Fortin, l’Acerum est « carrément le spiritueux de l’avenir » et il s’agit d’une chance inouïe pour l’industrie acéricole de faire valoir son sirop tellement unique.

« Le Whiskey, les grains ça peut pousser partout sur la planète tandis que le sirop d’érable, 70 % de la production mondiale se fait au Québec, c’est vraiment énorme », analyse-t-il.

Encensé à l’international

L’Acerum blanc distillé dans le Témiscouata est déjà encensé par les critiques de spiritueux sur la scène internationale. Depuis sa sortie en novembre 2021, le produit a décroché quatre médailles dans des compétitions majeures à Berlin, Londres et en Californie.

M. Fortin est aussi très fier de souligner que toute la transformation qui mène au produit final se fait en entier dans les installations de la distillerie à Auclair, une petite municipalité de 450 habitants.

« Les barils de sirop d’érable entrent par une porte et sortent à l’autre bout dans une bouteille prête à vendre. »

Peu connu, l’Acerum est obtenue exclusivement par la distillation de l’alcool issu de la fermentation de la sève d’érable concentrée.

Le nom qui fait sourciller les consommateurs vient de la contraction du mot latin « Acer » signifiant érable et du mot anglais « Rum » pour Rhum.

Le produit se décline dans le blanc et le brun. D’une part, l’Acerum blanc qui est plus rare, n’a pas été vieilli et n’a pas subi de macération de bois. Tandis que l’Acerum brun, produit par au moins huit distilleries québécoises, est vieilli moins d’un an.