À la barre d’un nouveau talk-show: Marc Lachèche deux fois par semaine sur Noovo ce printemps

Marc Labrèche proposera des sketchs, des parodies et des entrevues «décontractées» dans son nouveau talk-show qui sera diffusé ce printemps sur Noovo.

L’animateur, qui est également producteur associé de ce rendez-vous, s’entourera d’une douzaine d’amis de milieux différents et d’un groupe musical «tout étoile», et il accueillera des invités deux fois par semaine dans cette émission tournée devant public.

Pamplemousse Média, la boite de France Beaudoin, produit cette nouveauté en collaboration avec Bell Média. Le titre n’a pas été dévoilé lundi, mais on sait que 10 semaines de diffusion sont prévues.

Aucune date de lancement n’a non plus été partagée.

«Je suis sincèrement excité d’entreprendre l’aventure chez Noovo et très heureux de collaborer enfin avec France Beaudoin, qui est une amie avec qui j’avais envie de travailler depuis longtemps», a dit Marc Labrèche, dans un communiqué.

«J’ai beaucoup de chance. C’est un réel privilège de se faire offrir un tel espace de création et de liberté. J’espère que le public sera curieux de venir faire connaissance avec nous et de nous suivre dans le délire, qu’il rira et/ou sera happé, intrigué, intéressé et diverti, qu’il versera chaque fois des larmes reconnaissantes pendant tout le générique de fin, puis après quoi, peut-être, qu’il s’empressera de faire passionnément l’amour jusqu’au lendemain», a-t-il ajouté.