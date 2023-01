Cession de bail : quoi savoir si vous souhaitez quitter votre appartement

Séparation, déménagement pour un nouvel emploi, voyage à l’extérieur du pays... Plusieurs raisons peuvent vous mener à devoir quitter votre logement avant la fin de votre bail. Et, comme de nombreux autres locataires dans cette situation, il est normal que le fait de devoir mettre un terme à votre bail vous angoisse. Bien que le contrat de location ne vous permette pas de « briser votre bail », à moins de quelques exceptions, sachez que d’autres options s’offrent à vous, si vous désirez déménager avant la fin de votre bail.

Afin de vous en apprendre davantage sur la cession de bail, la sous-location et la résiliation de bail, on vous explique tout ce que vous devez savoir pour quitter votre appartement en toute tranquillité d’esprit.

Résiliation de bail : ce que dit la loi

Contrairement à la croyance populaire, un locataire ne peut pas « briser son bail » avec un simple avis de trois mois, à n’importe quel moment et pour n’importe quelle raison, durant la durée du contrat de location. La loi stipule qu’il n’y a que quatre raisons selon lesquelles un locataire peut résilier son bail :

1. S’il se voit attribuer un logement à loyer modique;

2. S’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap;

3. Si une personne âgée est admise de façon permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), une résidence privée pour aînés ou tout autre lieu d’hébergement où lui sont offerts les soins ou les services que nécessite son état de santé;

4. Si sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec lui est menacée en raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ou en raison d’une agression à caractère sexuel.

De plus, dans certaines situations où votre propriétaire ne respecte pas ses obligations, le Tribunal administratif du logement (TAL) peut également vous autoriser à résilier le bail.

Outre ces quelques situations exceptionnelles, il n’est pas possible de « briser un bail » pour une séparation, le besoin d’un plus grand logement, un déménagement à l’étranger ou tout autre scénario. Toutefois, vous pouvez tenter de vous entendre sur la résiliation de votre bail avec le locateur, préférablement par écrit.

Refus de résiliation du bail par le propriétaire

Qu’arrive-t-il alors si vous n’arrivez pas à vous entendre avec votre propriétaire et que le TAL ne vous permet pas de résilier votre bail ? En fait, deux options s’offrent à vous : céder votre bail ou sous-louer votre appartement. Sachez que, selon la loi, votre propriétaire ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession sans un motif sérieux. Voici ce qui différencie la cession de bail de la sous-location :

Cession de bail

Lorsque vous cédez votre bail, vous devez trouver un candidat (appelé cessionnaire) qui « reprendra » votre bail tel qu’il est. Cette option vous permet de vous libérer de votre bail et de ses obligations, mais vous oblige à renoncer à votre droit de revenir dans le logement. Il s’agit de la meilleure option si vous devez quitter votre logement de manière définitive.

Sous-louer son appartement

Sous-louer son appartement est une bonne option pour un locataire qui souhaite revenir dans son logement avant la fin du bail (ex. : voyage de quelques mois, échange scolaire, poste temporaire à l’étranger, etc.). Si vous choisissez de sous-louer votre logement, vous restez responsable de ce dernier et vous préservez le droit d’y revenir, à la fin du contrat de sous-location. Il est important de savoir qu’en sous-louant votre logement, vous acquérez également les obligations d’un locateur aux yeux de votre sous-locataire. Vous devez notamment fournir le logement en bon état, propre et habitable, en plus de veiller à ce qu’il soit paisible et puisse servir à l’usage pour lequel il est sous-loué.

*Important à savoir :

Sachez que vous ne pouvez ni céder ni sous-louer votre logement si :

- Vous êtes aux études et louez un logement dans un établissement d’enseignement;

- Vous êtes locataire d’un logement à loyer modique;

- Votre logement sert de résidence familiale et que le locateur en a été avisé par vous ou votre époux (personnes mariées ou unies civilement, mais non les conjoints de fait), à moins que ce le locateur ne consente par écrit à la cession ou à la sous-location.

De plus, dans certains cas (comme la colocation), il peut y avoir des restrictions au droit de céder ou de sous-louer. Informez-vous auprès du TAL, en cas de doute.

Quitter son appartement : les étapes à suivre

Vous devez quitter votre appartement pour une autre raison que celles autorisées par la loi ? Voici les étapes à suivre pour éviter les mauvaises surprises et respecter vos obligations en tant que locataire.

1. Contacter votre propriétaire

La première chose à faire est d’avertir votre propriétaire et de lui demander s’il est possible de résilier votre bail. S’il accepte, faites-lui signer un document confirmant son accord, la nouvelle date de fin du bail et tout autre détail pertinent. JuridiQC vous propose un modèle de résiliation de bail en ligne.

Si votre propriétaire refuse votre demande de résiliation du bail, passez aux étapes suivantes.

2. Déterminer la meilleure option pour vous

Souhaitez-vous revenir à l’appartement dans le futur ? Voulez-vous vous libérer de toutes vos obligations ? Posez-vous ces questions avant de prendre une décision et informez-vous sur la cession de bail et la sous-location.

3. Trouver un candidat et envoyer l’avis à votre propriétaire

La prochaine étape vise à trouver un candidat qui pourra s’installer dans votre appartement au moment de votre départ. Soyez vigilant dans la sélection du candidat que vous présenterez à votre propriétaire, plus spécialement dans le cas d’une sous-location, car vous resterez responsable du logement.

Après avoir trouvé la bonne personne, vous devrez envoyer un avis de cession de bail ou de sous-location à votre propriétaire (vous pouvez trouver un modèle sur le site web du TAL). Ce dernier doit contenir les informations suivantes : le nom de la personne intéressée, son adresse et la date à laquelle la cession ou sous-location se fera. Votre propriétaire dispose de 15 jours à compter de la réception de cet avis pour vous répondre. S’il ne vous répond pas dans ce délai, l’avis est considéré comme accepté.

4. Signer un contrat avec le nouveau locataire

Afin de vous protéger, il est essentiel d’élaborer une entente avec le nouveau locataire, qu’il s’agisse d’une cession de bail ou d’une sous-location. Le TAL vous propose un modèle de contrat de cession de bail.

Dans le cas d’une sous-location, vous devenez sous-locateur, alors le TAL recommande de vous procurer le « formulaire de bail obligatoire » à titre de modèle, en vente dans les bureaux du TAL, dans les librairies et aux Publications du Québec (1 800 463-2100). Rayez les mots « locataire » et « locateur » pour les remplacer respectivement par les mots « sous-locataire » et « sous-locateur » et fournissez une copie du bail original (le vôtre) au sous-locataire afin qu’il respecte les conditions qui y figurent.

5. Contacter votre assureur

Vous avez cédé votre appartement et quitté définitivement les lieux ? Contactez votre assureur pour résilier votre assurance habitation pour locataire ou la faire transférer à votre nouveau lieu de résidence. Dans le cas d’une sous-location, avisez votre assureur de la présence d’un sous-locataire dans votre logement afin que les ajustements nécessaires soient effectués à votre contrat.

L’importance de l’assurance habitation pour locataire

Bien que l’assurance habitation pour locataire ne soit pas obligatoire au Québec, elle est essentielle pour couvrir votre responsabilité civile et protéger vos biens. En effet, assurer son appartement quand on est locataire est la seule façon de couvrir vos possessions en cas de dommages. Il est donc important de contracter une assurance habitation avant ou dès que vous occupez un appartement.

Promutuel Assurance est LÀ pour les locataires

Promutuel Assurance est le choix de confiance de milliers de locataires au Québec. Nous offrons des assurances habitation spécialement adaptées aux différents besoins des propriétaires, des copropriétaires et des locataires. Vous voulez en savoir plus sur pourquoi et comment assurer votre logement? Contactez l’un de nos représentants en assurance de dommages qui saura répondre à toutes vos questions en matière d’assurance habitation pour locataire.