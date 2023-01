Chauffard récidiviste: 6 ans d’emprisonnement pour avoir tué son meilleur ami

Le chauffard récidiviste Ludovic Ruest-Labrie a été condamné lundi matin à une peine de six années de pénitencier pour avoir causé la mort de son meilleur ami, Jesse Roberge, après une soirée arrosée dans un bar de Lévis, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2021.

• À lire aussi: Récidiviste de l'alcool au volant: responsable de la mort de son meilleur ami

• À lire aussi: Accident mortel survenu à Lévis: le jeune chauffard demeure détenu

Ruest-Labrie et Jesse Roberge étaient «comme des frères». L’un n’allait pas sans l’autre. Mais le soir du drame, en choisissant de conduire, l’accusé a scellé le sort de son ami; et ce, malgré le fait que des amis leur aient offert un raccompagnement plus tôt dans la soirée; et même si Ruest-Labrie a admis avoir songé à appeler un taxi ou son père avant de s’installer derrière le volant.

Cette insouciance et le fait qu’il soit un récidiviste lui ont finalement valu une peine de six ans d’emprisonnement. Le juge Bernard Lemieux a insisté sur le fait que l’accusé avait choisi de façon «consciente et réfléchie» de prendre le volant pour expliquer sa peine.

«La responsabilité pénale de l’accusé est entière et importante. Son degré de responsabilité morale est élevé», a mentionné le magistrat, ajoutant toutefois croire à la réhabilitation de l’accusé. «La peine doit en tenir compte.»

Remords

En sanglots une bonne partie de la lecture de la décision du juge Bernard Lemieux lundi matin, Ludovic Ruest-Labrie est apparu rongé par les remords qui pèsent sur lui depuis cette soirée fatidique.

Le rapport présentenciel confectionné fait état de ces regrets, précisant que le jeune homme «n’arrive pas à se pardonner».

Dans la salle, autant les proches de la victime que ceux de l’accusé étaient bouleversés de le voir partir à l’ombre pour les 49 mois qui lui reste à purger. Au moment des observations sur la peine, le père de Jesse Roberge, Serge, avait même mentionné avoir pardonné à l’accusé.

«Prends-toi en main et ensuite, au besoin, je vais être là», avait promis M. Roberge, ajoutant que le jeune avait une dette envers la société, mais pas envers lui.

Le père de Ludovic Ruest-Labrie s’était lui aussi adressé à la cour, demandant au juge de le punir, mais de ne pas le détruire. «Il faut récupérer ce qu’il reste de lui», implorait Christian Labrie.

Rappel des faits

Le drame est survenu sur la route du Président-Kennedy au petit matin du 16 octobre 2021. Ludovic Ruest-Labrie, qui était sous le coup de la mesure «Tolérance Zéro» et qui avait un antidémarreur éthylométrique dans sa voiture en raison d’une première condamnation en 2017, était au volant du véhicule de son ami Jesse Roberge.

En repassant devant le resto Délice, où ils avaient passé la soirée, Ruest-Labrie a perdu le contrôle du véhicule et a violemment heurté un poteau électrique au centre du terre-plein. L’impact est survenu du côté passager et n'a laissé aucune chance à la victime.

Aux premiers témoins arrivés près du véhicule, la victime a seulement eu le temps de dire qu’il s’appelait Jesse et qu’il «ne sent[ait] plus rien», avant de perdre conscience. Les manœuvres de réanimation se sont avérées insuffisantes pour le sauver.

Aux policiers, Ruest-Labrie dira d’abord qu’il n’avait bu que quatre bières, mais la preuve démontrera que la soirée du duo au Délice avait été très arrosée. Les analyses d’échantillons de sang révéleront que l’accusé avait plus de trois fois la limite permise d’alcool dans le sang.

Plus de détails à venir