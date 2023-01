Deux trentenaires arrêtés à Sherbrooke

Un homme de 37 ans intoxiqué par l’alcool qui se jetait torse nu sur des véhicules, et son acolyte de 30 ans ont été arrêtés dimanche soir à Sherbrooke, en Estrie.

Après des appels au 911, le premier suspect a été arrêté vers 18h près du boulevard Queen-Victoria et de la rue des Sables.

Selon la police de Sherbrooke (SPS), l’homme était en crise et menaçant. Il n’a pu être maîtrisé qu’avec l’usage d’une arme à impulsion électrique, avant d’être transporté en centre hospitalier pour des blessures mineures.

Son compagnon qui a été arrêté une demi-heure plus tard a refusé de collaborer avec les policiers, a indiqué le SPS.

Les deux hommes connus des services policiers et qui étaient intoxiqués par l’alcool et la drogue ont d’abord tenté de prendre la fuite avant d’être localisés par les policiers, a-t-on précisé.

Ils risquent de faire face à des accusations d’entrave au travail des policiers et de voies de fait pour le premier et bris de conditions pour le second en fuite de sa maison de thérapie.