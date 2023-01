HABEL, Céline



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le 28 décembre 2022, est décédée sœur Céline Habel, sœur de Sainte Jeanne d'Arc, (en religion sœur Céline du S.C.) à l'âge de 81 ans et 9 mois, après 55 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Armand Habel et de feu madame Régina Laquerre de Saint-Jacques de Parisville. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation des cendres se fera au columbarium Notre-Dame-de-Belmont, Québec. Sœur Céline Habel, laisse dans le deuil outre les membres de sa communauté religieuse ses frères et belles-soeurs Jacques Habel (Céline Dubois) Louis-Marie Habel (Cécile L'Hérault) Huguette Demers (feu Denis Habel), Yvonne Tanguay (feu André Habel), de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs.