Grève de 6 jours à la STLévis: le syndicat évoque un «fossé» et n’exclut pas la grève illimitée

Officiellement en grève pour six jours depuis ce matin, les chauffeurs d’autobus de la STLévis évoquent un «fossé» avec l’employeur qui n’augure rien de bon. À défaut d’un règlement sous peu, le syndicat n’exclut pas une grève générale illimitée.

Malgré des négociations intensives jusqu’à minuit quarante-cinq dans la nuit de dimanche à lundi, aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé. Les 110 chauffeurs syndiqués ont donc mis leur menace de grève à exécution en matinée. Les autobus de la STLévis ne roulent plus. Seuls les circuits desservis par le sous-traitant Autocar des Chutes dans l’ouest et le transport adapté fonctionnent normalement.

La table de négociations n’est pas rompue, confirment toutefois les deux parties, et une entente est toujours possible à tout moment. Les discussions devraient reprendre cette semaine en présence de deux médiatrices.

Cependant, si le conflit perdure, le syndicat évoque déjà d’autres journées de grève et ne ferme pas la porte à une grève générale illimitée éventuellement. «Il n’y a rien d’exclu au moment où on se parle», confie Alain Audet, le président du syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud.

En entrevue, la direction se désole de la tournure des évènements. «On a tout fait pour éviter la grève. On a négocié jusqu’aux petites heures du matin, mais on n’a pas pu conclure. C’est dommage pour les usagers. On est en hiver et c’est malheureux pour les travailleurs et les étudiants qui n’ont pas d’autre moyen de transport», a réagi le vice-président de la société de transport, Michel Patry.

La faute au syndicat, clame la direction

«La grève, ce n’est pas le fait de l’employeur, c’est le fait du syndicat», assène M. Patry. Le syndicat refuse de prendre seul le blâme. La grève, rappelle-t-on, a été annoncée dix jours à l’avance. «On n’est pas prêts à endosser cette responsabilité-là. L’employeur avait l’occasion d’arriver avec des offres acceptables, mais présentement, on a un fossé qui nous sépare», a réagi M. Audet.

«C’est sûr qu’on est déçus... Personne n’a envie d’être ici sur la ligne de piquetage. Le but ultime pour nous, c’était de réussir à régler pour offrir le service à la population ce matin. En même temps, ce que l’employeur nous offre présentement, on ne pouvait pas accepter ça», ajoute-t-il.

Négocier sur la place publique

La partie patronale a l’intention d’ouvrir les livres cette semaine à l’occasion d’un point de presse au cours duquel les journalistes seront mis au parfum des menus détails de la négociation. On sait déjà que les chauffeurs réclament des hausses salariales, mais on ignore le pourcentage demandé. Ils exigent aussi la fin de la sous-traitance et réclament davantage de postes permanents pour leurs membres, évoquant un «exode» de la main-d’œuvre sur la Rive-Nord et un problème de rétention de personnel.

«On est un corps public et c’est important que les usagers et les citoyens sachent les enjeux et c’est quoi l’objet de la négociation. Il faut être transparent là-dessus. Vous allez pouvoir poser toutes les questions et vous aurez toutes les réponses», annonce Michel Patry.

Le syndicat refuse de négocier sur la place publique. «On n’embarquera pas là-dedans. Notre seul but est de négocier de bonne foi. On n’a pas la même vision pour attirer des chauffeurs et les maintenir à l’emploi. Présentement, on n’est pas sur la même longueur d’onde», rétorque Alain Audet, ajoutant que les demandes syndicales sont «raisonnables» et n’ont «rien d’extravagant».

Possible remboursement

Interpellée par ailleurs sur le sort des usagers qui sont actuellement privés de service, malgré l’achat d’un laissez-passer mensuel, la STLévis dit évaluer la possibilité d’un remboursement partiel en guise de compensation.

«C’est clair que les usagers qui ont acheté une passe et qui n’ont pas de service, en quelque part, ils paient dans le vide. On est en train de regarder ça pour voir de quelle façon on pourrait répondre à cette préoccupation-là», a avancé M. Patry.

Le coût d’un laissez-passer mensuel varie entre 70,80$ et 96,40$ selon la catégorie d’âge à Lévis. Le coût du laissez-passer métropolitain, qui permet aussi d’utiliser les bus du RTC ainsi que les services de transport de la Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans et de la Jacques-Cartier, varie entre 108,25$ et 144,25$.