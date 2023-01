Grève des chauffeurs de la STLévis: des étudiants et des parents pris en otage

Le premier jour de grève à la Société de transport de Lévis (STLévis) a eu des répercussions sur le retour en classe des cégépiens dont plusieurs ont dû revoir leur plan pour arriver à temps.

• À lire aussi: Grève de 6 jours à la STLévis: le syndicat évoque un «fossé» et n’exclut pas la grève illimitée

• À lire aussi: Les chauffeurs de la STLÉvis en grève depuis ce matin

Comme dans la plupart des cégeps de la région de Québec, les étudiants de Lévis faisaient un retour en classe après le long congé des Fêtes.

«C’est certain que ça nous désorganise. C’est un bon détour. On habite sur la rive-nord, mon fils prend le traversier et l’autobus pour se rendre au cégep, mais ce matin (lundi), on a dû s’organiser différemment», a partagé France Provencher dont l’horaire de travail sera aussi affecté par cette situation puisqu’elle doit assurer le transport.

Photo Diane Tremblay

«Je comprends qu’ils [les chauffeurs de la STLévis] ont des revendications. Je ne remets pas cela en question, mais pour l’ensemble de la population, c’est plus difficile à absorber», a-t-elle ajouté.

Comme elle, dans bien des cas, ce sont les parents qui ont dû pallier l’absence du service de transport en commun.

«Ça désorganise toute la famille parce que mon frère aussi va au cégep, mais à Sainte-Foy. Il ne vient pas au même cégep que moi et on n’est pas dans les mêmes heures. Il faut que mes deux parents s’arrangent pour venir nous porter chacun de notre côté. Habituellement, mon frère prend l’autobus également», a exprimé Laurie Lefrançois, étudiante au cégep de Lévis.

«C’est aussi le fait qu’on paie pour des passes d’autobus et qu’on nous prive du service pendant une semaine au complet», a voulu dénoncer son amie Noémie Cantin, étudiante au cégep de Lévis, également.

Photo Diane Tremblay

À ce sujet, la STLévis dit évaluer la possibilité d’un remboursement partiel en guise de compensation (voir autre texte).

Les taxis prêts à répondre à la demande

À l’heure de pointe lundi matin, la société de Taxi Lévis 833-9000 dit avoir observé une vingtaine d’appels de plus qu’à l’habitude pour des personnes qui utilisent normalement le transport en commun.

«Je crois que les gens se sont organisés. Plusieurs ont trouvé d’autres moyens. (...) On a les effectifs nécessaires. On est prêt à répondre à la demande, si jamais le conflit se prolonge», a souligné Hicham Berouel, président.

Justin Breton, étudiant à l’école secondaire Pointe-Lévy, a dû débourser 10$ pour prendre un taxi.

«C’est sûr que c’est plate. Ça coûte plus cher que de prendre l’autobus», a-t-il lancé.

Photo Diane Tremblay

Une mère de famille, Nadya Daigle, a dû se résigner à garder sa fille à la maison puisque cette dernière devrait marcher une heure pour se rendre à son école. Elle ratera tous ses examens de mi-année, mais grâce à une entente avec le directeur de l’école, elle pourra les reprendre la semaine prochaine.

«Nous sommes totalement pris en otage, alors qu’il est facile de se déplacer en temps normal. Présentement, je ne peux aller nulle part. J’ai dû annuler un rendez-vous chez le Marchand de lunettes qui vient à Lévis une fois par semaine. J’ai dû le reporter la semaine prochaine», a raconté la maman à faible revenu.

Sur le territoire du centre de services scolaire des Navigateurs, près de 850 étudiants de l’École Pointe-Lévy et 210 de l’École secondaire les Etchemins utilisent le service de transport en commun de Lévis, en vertu d’une entente. Malgré tous les plans qui ont été chamboulés au cours du premier jour de grève, la porte-parole des Navigateurs, Louise Boisvert, assure que le taux d’absentéisme n’était pas plus élevé qu’à l’habitude.

En ce qui concerne Desjardins, qui est un employeur important sur la rive-sud, la majorité des employés sont en mode de travail hybride flexible et alternent entre présence au bureau et travail à la maison. Les employés affectés par la grève ont été invités à discuter avec leurs gestionnaires pour trouver une solution.