La grève va s’accentuer chez Urgences-santé

Le personnel d'Urgences-santé va reprendre la grève dès mardi et elle s’annonce plus perturbatrice, prévient le syndicat.

Le personnel de bureau sera en débrayage pour une demi-journée. Les répondants médicaux d'urgence (RMU) feront de même mercredi. Ces derniers ajouteront des tâches qu’ils ne rempliront pas en temps de grève.

Les RMU continueront de répondre à l'ensemble des appels reçus et continueront d'affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles en appliquant les procédures et les règles d'affectations, a précisé le syndicat dans un communiqué.

Le personnel-cadre d'Urgences-santé devra contribuer davantage aux services essentiels avant que le travail supplémentaire obligatoire ne soit imposé aux employés syndiqués.