Le film Polyester pour lancer le Circuit Beaumont

La nouvelle salle de cinéma Circuit Beaumont, située dans les locaux de la coopérative Méduse, lancera ses activités, le 3 février, avec le film culte Polyester de John Waters.

Le long métrage sera présenté dans sa version doublée en québécois et avec, en prime, comme dans le temps, des cartes à gratter odorantes que les spectateurs pourront se partager. Des cartes qui permettent, à certains moments, de vivre une immersion totale.

Polyester raconte l’histoire d’une femme au foyer, en banlieue, qui voit son monde s’écrouler lorsqu’elle découvre que son mari est infidèle. Il sera diffusé le 3 février à 20h.

On retrouvera aussi, pour le premier mois de programmation cette salle de 44 places, le 9 février, Geographies of Solitude. Le film de Jacquelyn Mills a remporté le prix du Jury Œcuménique à la Berlinale 2022.

Yves Leclerc

Aucun ours, prix spécial du jury à Venise 2022, du réalisateur iranien Jahar Panahi, sera à l’affiche le 10 février, suivi, le 16, de Rojek de la cinéaste turque Zaynê Akyol.

Beau travail de Claire Denis, sera présenté le 17 février, Mistral Spatial de Marc-Antoine Lemire, le 23 février et Cette maison de Myriam Charles, le 24 février, complèteront ce premier mois de programmation. Les réalisateurs québécois Marc-Antoine Lemire et Myriam Charles seront sur place pour accompagner leurs films.

Yves Leclerc

« La qualité des œuvres motive avant tout nos choix, nous serons audacieux et surprenants, et reconnaîtrons à la fois la riche histoire du cinéma et ses propositions contemporaines incontournables », a indiqué Jason Béliveau, directeur de la programmation, dans un communiqué de presse.

Les billets, au coût de 12 $, sont en vente sur le site web d’Antitube. Une campagne de financement sera mise en place prochainement pour financer l’ultime phase des travaux qui sera complété à la fin de 2023 et qui fera passer la salle de la Côte d’Abraham à 77 places.

La programmation de février est en ligne sur la page Facebook de Circuit Beaumont et sur antitube.ca.