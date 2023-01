Le milliard en 2023 pour Foodtastic

Peter Mammas dirige une entreprise de restauration dont le chiffre d’affaires dépassera cette année le milliard de dollars et, contre toute attente, il est aussi facile à joindre que le voisin d’à côté.

Le genre d’entrepreneur pour qui le succès ne monte pas à la tête.

En 2016, il a fondé Foodtastic avec son frère et un autre associé. Le groupe possède maintenant quelque 900 restaurants et une vingtaine de marques. Il a créé La Belle et la Bœuf et d’autres concepts, tout en menant une imposante stratégie d’acquisitions – Benny, Second Cup, Freshii, notamment.

« Mon équipe et moi sommes très bons pour voir ce qui va moins bien et comprendre comment redresser une entreprise. Second Cup était en déclin, on l’a amené vers la croissance. Milestones Gill & Bar aussi », raconte l’entrepreneur montréalais.

Il a débuté à 12 ans chez Faros, le resto de son père, un immigrant grec arrivé à Montréal dans les années 1950 et pour qui le parcours a été semé d’embûches.

« Il a eu besoin d’aide et j’ai dû faire de la plonge pendant que mes amis jouaient au hockey. J’étais gêné de faire ça », se souvient-il.

À 14 ans, le jeune Peter a été promu au vestiaire : il était payé par les pourboires, tout en regardant les matches du Canadien à la télé !

Associé à Céline Dion

Inscrit en génie civil à l’université pour faire plaisir à sa mère, il s’est finalement rendu compte qu’il avait la piqûre de la restauration. Alors, avec son frère, qui est aussi son meilleur ami, Peter Mammas a ouvert en 1990 un resto dont René Angélil et Céline Dion sont tombés amoureux, au point de devenir partenaires. C’est la célèbre chanteuse qui a baptisé l’enseigne Nickels, appelée à ouvrir plusieurs franchises.

Plus tard, il y a eu l’achat des Bâton Rouge, que les Mammas ont fait passer de 5 à 23 restos en six ans, et qu’ils ont vendus ensuite pour 43 M$. Peter aurait pu ensuite simplement profiter d’une vie confortable, mais l’appétit des restos était encore bien ouvert.

« Ma femme me voit tous les matins partir de la maison et me dit que je ne vais pas travailler parce que personne n’est aussi content d’aller au travail ! Je suis comme un joueur de hockey : j’ai la passion ! »

Inspiré par Couche-Tard

Avec le partenaire Oaktree Capital Management, qui s’occupe du financement des acquisitions, la croissance est phénoménale et inspirée par la stratégie du fondateur de Couche-Tard, Alain Bouchard.

« On veut être un des plus gros joueurs au Canada et peut-être même en Amérique du Nord. On regarde des opportunités aux États-Unis. »

Peter Mammas affirme cela avec le ton d’un adolescent qui rêve de jouer dans la LNH. Pas pour gagner des millions, mais par passion. Ses trois enfants ne sont pas couverts de luxe, ils paient eux-mêmes pour ce qui excède un budget raisonnable. Le fils de 19 ans rêve de prendre la place de son père à la tête de Foodtastic. L’idée sourit au papa, mais il faudra au moins un MBA !

Relève familiale ?

« Je veux le meilleur pour mes enfants et je veux qu’ils le méritent. Mon fils travaille comme serveur et livreur, il fait ses classes », raconte-t-il en louant le travail d’éducation exceptionnel réalisé par son épouse.

« Je ne pourrai jamais assez lui dire merci. »

Au moins sept fois par semaine, Peter Mammas mange dans ses restos incognito. Il prend des notes et ensuite va saluer les employés. Il dit qu’ils sont comme de la famille et veut les voir grandir avec l’entreprise. Son seul bémol avec la croissance ? Voyager souvent hors de Montréal, la ville qu’il aime entre toutes.

Foodtastic

Nombre d’employés : 15 000

15 000 Siège social: Montréal

Montréal Année de fondation : 2016

2016 Fondateurs : Peter et Lawrence Mammas, Jacques Gaspo

PROFIL DE PETER MAMMAS

Poste : président et chef de la direction

président et chef de la direction Scolarité : études en génie civil