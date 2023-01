Les bonnes questions à se poser pour trouver un nouvel appartement

Dans les prochaines semaines, les propriétaires enverront leur avis de renouvellement de bail et les locataires devront décider s’ils souhaitent rester ou déménager.

Si vous souhaitez quitter votre appartement, on partage des conseils pour faciliter chaque étape de votre processus de recherche.

Voici 5 éléments à considérer pour la location d’un appartement:

1. Identifiez vos besoins

Getty Images

Avant même de lancer vos recherches, énumérez les critères auxquels vous tenez absolument, comme bénéficier d'une formule tout inclus, être au dernier étage, profiter d'un stationnement intérieur, etc.

Pour trouver l’appartement qui convient à votre style de vie, posez-vous les questions suivantes:

De combien de pièces avez-vous besoin?

À quel étage préférez-vous habiter?

Dans quel secteur cherchez-vous?

De quelles commodités avez-vous besoin (stationnement intérieur, espace de rangement, etc.)?

Préférez-vous habiter un logement neuf?

Êtes-vous prêt à payer plus cher pour avoir accès à des espaces communs (piscine, gym, terrasse sur le toit, etc.)?

Avez-vous besoin d’un espace de télétravail?

De plus, pour vous aider à trouver votre nid douillet, LOGISCO est une véritable référence en matière de location d’appartements pour tous les budgets à Québec et à Lévis.

Par exemple, sur leur site Web, vous pourrez affiner vos recherches en fonction de vos critères, comme la fourchette de prix, la grandeur souhaitée (2 1⁄2, 3 1⁄2, 4 1⁄2 et 5 1⁄2) et la date recherchée. Vous pourrez ainsi trouver plus rapidement les appartements qui correspondent à vos besoins.

2. Respectez votre budget

Getty Images

Le montant de votre loyer et les dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35% du revenu brut de votre ménage. Donc, en plus du prix du loyer, il est important de ne pas négliger les dépenses connexes, comme les assurances et les coûts entourant le chauffage, l’électricité et la câblodistribution.

Certains critères exercent également une influence sur le prix dont la grandeur de l’appartement, le nombre de pièces, l’étage à laquelle il se trouve, la vue, la dimension du balcon, et si des espaces communs sont offerts dans l’immeuble. Prenez compte de tous ces critères pour vous assurer qu’ils respectent votre budget.

3. Logement neuf ou moins récent?

Getty Images/iStockphoto

L’année de construction du bâtiment fait bien sûr partie des critères qui peuvent faire fluctuer le prix de location. Un logement neuf coûtera plus cher qu’un logement moins récent, mais vous offrira plus de confort et réduira probablement vos coûts de chauffage. C’est une décision que vous aurez à prendre en fonction de vos besoins et de votre budget.

Parmi son portefeuille d’appartements à louer, LOGISCO détient plusieurs projets résidentiels neufs qui pourraient vous intéresser, dont Le Prisme à Sainte-Foy, Le KOS à Lebourgneuf et l'ONYX à Lévis.

4. Ne négligez pas la localisation de l’appartement

Courtoisie: LOGISCO

La localisation et le choix du quartier auront un impact direct sur votre vie au quotidien. Bien évidemment qu’un logement éloigné des services et des grands axes routiers sera moins coûteux, mais il faut se demander si son emplacement vous conviendra dans la vie de tous les jours.

En combien de temps arriverez-vous au travail? L’appartement est-il accessible en transport en commun? Est-il à proximité d’espaces verts, des écoles, des commerces et autres services essentiels?

Au moment de visiter, prenez le temps de vous promener aux alentours pour vous faire une meilleure idée du quartier.

5. Informez-vous sur vos droits en tant que locataire

Getty Images/iStockphoto

Au moment de la visite, il est important de poser certaines questions pour vous assurer que l’appartement vous procurera une belle qualité de vie une fois qu'il sera aménagé. Avant de signer le bail, questionnez l'agent de location sur les modalités de votre bail, les services qui sont inclus et ceux qui sont à vos frais.

Voici une liste de quelques questions importantes à aborder pour vous éviter des surprises lorsque vous aménagerez:

Quels sont les règlements de l’immeuble?

Un espace de stationnement est-il inclus? Si oui, est-ce qu’il sera déneigé?

Existe-t-il des systèmes de sécurité utilisés? Si oui, quels sont-ils? (Accès verrouillé, caméras, interphone, etc.)

Est-il permis de peindre l'appartement?

Est-ce qu'un espace de rangement est disponible?

Est-ce que l’appartement est chauffé/éclairé?

Y a-t-il un air climatisé?

Existe-t-il des espaces communs?

Comment est le voisinage/quartier?

Il peut être une bonne idée de faire la visite accompagnée d’un proche ou d’une personne de confiance afin d’avoir un deuxième avis.

Vous voulez quitter votre logement? Effectuez vos recherches dès maintenant pour trouver l’appartement de vos rêves, en commençant par le site Web du groupe immobilier LOGISCO, expert depuis plus de 50 ans dans la grande région de Québec et Lévis.