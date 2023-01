LNH: un match émotif à venir pour Darcy Kuemper

Darcy Kuemper a disputé une seule saison avec l’Avalanche du Colorado, mais celle-ci restera gravée dans sa mémoire, puisqu’elle s’est terminée avec la conquête de la coupe Stanley. Le retour à Denver est donc bien émotif pour le gardien des Capitals de Washington.

Acquis par l’Avalanche en juillet 2021, Kuemper a montré un dossier de 37-12-4, une moyenne de buts alloués de 2,54 et un taux d’efficacité de ,921 en saison régulière. Il a ensuite signé 10 des 16 victoires des siens en séries, en route vers la consécration.

«Ce fut une année assez spéciale, a commenté Kuemper, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce n'était qu'un an, mais ça va être très amusant d'être de retour là-bas. De toute évidence, certains des meilleurs moments de ma vie se sont déroulés l'année dernière.»

Kuemper n’en est pas à un premier changement de décor, lui qui porte les couleurs d’une cinquième équipe du circuit Bettman. Il n’a donc pas eu trop de misère à s’adapter à son nouveau milieu, mais il est malgré tout très heureux de pouvoir mettre ce premier match à Denver derrière lui, mardi.

«C'est toujours un peu bizarre de jouer contre votre ancienne équipe. Donc, se débarrasser de la première, c'est bien.»

Répéter

En dépit des bons moments, le divorce semblait toutefois inévitable entre l’Avalanche et Kuemper, faute d’espace sous le plafond salarial. Ainsi, le club a décidé, l’été dernier, d'acquérir Alexandar Georgiev, des Rangers de New York. Kuemper s’est quant à lui tourné vers les Capitals, paraphant un contrat de cinq ans et de 26,25 millions $ sur le marché des joueurs autonomes.

Il espère maintenant pouvoir répéter ses exploits du printemps dernier avec sa nouvelle équipe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a confiance en Alexander Ovechkin et compagnie pour y parvenir.

«Je pense qu’il n’y a pas de limite [à ce que peut accomplir cette équipe], a dit le gardien. Nous avons beaucoup de gars qui ont tout gagné auparavant et nous avons beaucoup d'expérience dans ce vestiaire. Nous avons montré ce que nous pouvons faire lorsque nous jouons de notre mieux. Maintenant, nous devons juste pousser afin d'être au sommet de notre jeu pour autant de matchs que possible.»

Cette saison, Kuemper revendique une fiche de 14-12-4, une moyenne de 2,55 et un taux de ,917. Il n’a toutefois subi que trois défaites en temps réglementaire à ses 16 derniers départs.