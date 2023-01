La filiale 265 Québec de la Légion royale canadienne (LRC) veut, par mon entremise, vous remercier de votre générosité à l’occasion de la récente campagne 2022 du coquelicot. Le montant amassé (87 770 $) aidera les vétérans, les membres des Forces armées canadiennes, les membres de la Gendarmerie royale canadienne et leurs familles dans le besoin. Une partie de cet argent ira également aux corps de cadets de la Marine, de l’Aviation et de l’Armée qui encouragent le leadership chez les jeunes, la fierté de la citoyenneté et le bénévolat. Sur la photo, le comité et les bénévoles de la campagne du coquelicot 2022. De gauche à droite, à l’avant : Mark O’Brien, Carol Mazurat, Jean-Noël Blanchet et Yvon Ouellette. À l’arrière : Gaétan Guillemette, directeur adjoint ; Harnold Savard, directeur ; Marcel Lespérance, Alcide Maillet et Roger Boily.

Le retour d’Amour/Humour

Après trois ans d’absence le fameux Souper-spectacle Amour/Humour au profit de la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS) sera de retour et fêtera du coup son 20e anniversaire. Le rendez-vous est fixé pour le jeudi 16 février, dès 17 h 30 pour le cocktail et à 19 h pour le souper (3 services), dans la salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac. Gregory Charles (photo) assumera la portion spectacle de la soirée dont les profits contribueront à améliorer la qualité de vie des personnes aînées de la Capitale-Nationale. Chaque billet à 350 $ donne droit à un reçu de charité pour fins d’impôts de 200 $. Renseignements : 418-691-0766 ou https://fondationfais.org/.

Anniversaires

Marie Morneau (photo), ex-résidente de Lac-Beauport maintenant installée en Estrie et présidente de Marie Morneau Communication et de Créations Marie Morneau ; son déménagement l’a contrainte à délaisser son poste de consule honoraire de la République d’Islande à Québec... Joël Bouchard, analyste sportif à TVA Sports, 49 ans... Mario Saint-Amand, comédien et chanteur, 55 ans... Mario Roberge, joueur de hockey (1990-95 Canadiens), 59 ans... Jean-François Sauvé, joueur de hockey (1980-87 : Sabres, Nordiques), 63 ans... Princesse Caroline de Monaco, 66 ans.

Disparus

Le 23 janvier 2022 : Guy Saint-Pierre (photo), 87 ans, député libéral du comté de Verchères en 1970 et réélu dans Chambly en 1973, ministre de l’Éducation (1970-1972), ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche (1972), ministre de l’Industrie et du Commerce de 1972 à 1976 et premier Canadien français à accéder au poste de Président du conseil d’administration de la Banque Royale du Canada (RBC), poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite en 2004... 2022 : Thierry Mugler (photo), 73 ans, créateur français qui a régné sur la mode des années 1980... 2022 : Jean-Claude Mézières, 83 ans, l’une des grandes figures de la BD franco-belge et cocréateur français de la série Valérian et Laureline... 2021 : Larry King, 87 ans, célèbre et légendaire animateur et journaliste américain... 2021 : Antoine Gros-Louis, 85 ans, cofondateur de Raquettes Gros-Louis devenu Raquettes GV, surnommé « Le roi de la raquette », l’un des plus importants fabricants de raquettes en Amérique du Nord... 2020 : Jean-Noël Tremblay, 93 ans, homme politique québécois, député et ministre... 2018 : Lorraine Brunet Bergeron, 93 ans, mère de Michel Bergeron (Nordiques-TVA Sports)... 2018 : Hugh Masekela, 78 ans, trompettiste et véritable légende sud-africaine du jazz... 2015 : Ernie Banks, 83 ans, ex-joueur des Cubs de Chicago de 1953 à 1971... 2010 : Paul « Tizon » Bédard, 84 ans, connu pour sa contribution au développement du hockey mineur et junior à Beauport... 2007 : Jean-Paul Canac-Marquis, 86 ans, ex-président de Canac-Marquis Grenier... 2007 : Martin Trudel, 33 ans, ex-défenseur de la LHJMQ... 2005 : Johnny Carson, 79 ans, animateur de télévision américain, surtout connu pour avoir animé l’émission The Tonight Show de 1962 à 1992.