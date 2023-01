Timo Meier sur le point d'être échangé?

Les négociations ne se sont toujours pas amorcées entre Timo Meier et les Sharks de San Jose, si bien qu’une transaction semble se profiler à l’horizon.

• À lire aussi: Propos «disgracieux» sur Jakob Pelletier: Sutter choque la planète hockey

• À lire aussi: LNH: des entraîneurs en danger

C’est du moins ce que l’agent de Meier, Claude Lemieux, a révélé dans un court message texte envoyé au quotidien «The Mercury News», samedi.

«Nous n'avons pas discuté d'une prolongation de contrat et nous sommes très réalistes quant à la possibilité que Timo soit échangé», a écrit l’ancien joueur du Canadien de Montréal.

Meier se retrouve dans une situation particulière. Il écoule la dernière année d’un pacte de quatre ans et de 24 millions $, mais il n’aura droit à l’autonomie complète qu’en 2024. Le montant pour une offre qualificative est fixé à... 10 millions $, selon le site CapFriendly.

Or, Meier vient de connaître les deux meilleures années offensives de sa carrière. Il a totalisé 35 buts et 76 points en 77 parties en 2021-2022. Puis, il a amassé 27 filets et 47 points en 48 rencontres cette saison. Le Suisse de 26 ans souhaitera donc monnayer ses récents succès.

Mais la priorité est à la reconstruction chez les Sharks, qui sont bien loin d’une place en séries éliminatoires cette saison. Le directeur général nouvellement nommé, Mike Grier, avait par ailleurs laissé entendre que le groupe d’espoirs était faible au sein de l’organisation, et que le défenseur Erik Karlsson – 15 buts et 62 points en 48 parties – pourrait être échangé.

Décision facile?

Garder Meier semble donc futile. Grier pourrait ainsi permettre à son attaquant et à son agent le droit de discuter avec d’autres équipes pour trouver un terrain d’entente sur une prolongation de contrat à long terme afin de maximiser le retour dans une éventuelle transaction.

«Évidemment, je sais que les équipes – s'il y a un échange – voudront parler de prolongation. Ainsi, je pense que cela a du sens», a commenté Meier, samedi. Cependant, comme tout joueur de hockey qui se respecte, il garde les yeux rivés sur le prochain match des Sharks, refusant de se laisser déconcentrer par les spéculations.

«Vous entendez les rumeurs, mais pour moi, ce n'est rien de trop fou. Il suffit d’essayer de se concentrer sur les matchs et de ne pas trop se laisser distraire par ce genre de choses. C'est le seul sujet qui me préoccupe. Chaque fois que la date limite des échanges se rapproche, il y aura des enjeux comme ça. Vous devez être capable de gérer cette situation, vous devez rester professionnel et jouer de votre mieux.»

Meier se tournera donc vers le match opposant ses Sharks aux Red Wings, mardi, à Detroit.