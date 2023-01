Tout ce que l’on sait sur le tueur de Monterey Park

Huu Can Tran a tué dix personnes – cinq hommes et cinq femmes – samedi soir, ouvrant le feu au studio Star Ballroom Dance de Monterey Park, en banlieue de Los Angeles. Voici ce que l’on sait sur ce tueur de masse.

• À lire aussi: Tuerie en Californie: le suspect retrouvé mort par la police

• À lire aussi: «Ce pays devient fou»: en Californie, un quartier chinois sous le choc après une nouvelle tuerie

Huu Can Tran, originaire de Chine, a 72 ans.

Il a déjà dansé régulièrement au studio de danse où il a commis son crime.

C’est d’ailleurs au Star Ballroom Dance Studio qu’il a rencontré sa première femme, il y a une vingtaine d’années, d’après ce qu’elle a raconté à CNN.

Huu Can Tran donnait des cours dans ce lieu de rassemblement populaire de la communauté asiatique. Il s’est présenté à elle et lui a offert des leçons gratuites.

Les deux se sont mariés peu de temps après leur rencontre, selon l'ex-femme, qui a requis l’anonymat.

Colérique

Son ex-femme soutient qu’il n’a jamais été violent avec elle, mais qu’il pouvait rapidement se mettre en colère quand elle ratait un pas de danse, sentant que ça les faisait mal paraître.

Huu Can Tran a demandé le divorce à la fin de 2005. Il l'a obtenu en 2006.

Un ami du suspect a fait savoir qu’à la fin des années 2000 et au début des années 2010, il était presque chaque soir au studio de danse, lequel se trouvait à cinq minutes de chez lui. Il résidait à San Gabriel.

Tran se plaignait souvent à l'époque, avançant que les professeurs de la salle de danse ne l'aimaient pas et disaient «de mauvaises choses à son sujet». Il semble que Huu Can Tran était hostile envers beaucoup de gens au Star Ballroom. Il était facilement irrité, se plaignait beaucoup et ne semblait pas faire confiance aux gens.

Huu Can Tran a parfois travaillé comme chauffeur de camion, selon son ex-femme.

Il aurait possédé Tran's Trucking Inc. en Californie, en 2002. Son entreprise a été dissoute deux ans plus tard.

En 2013, Tran a vendu sa maison de San Gabriel et s’est acheté une maison mobile à Hemet.

Impossible pour le moment de savoir s’il a fréquenté le Star Ballroom Dance Studio au cours des dernières années.

Jalousie?

Traqué par la police, Huu Can Tran s’est suicidé en se tirant une balle dimanche, dans sa camionnette blanche, au lendemain de la tuerie.

Le shérif du comté de Los Angeles Robert Luna a déclaré dimanche que le motif de l'attaque n'était toujours pas clair.

«Il avait l'intention de tuer plus de gens», a déclaré Luna, lors d'une conférence de presse dimanche soir, ajoutant que ce sont les patrons d'un deuxième studio de danse qui ont empêché le septuagénaire de passer à l’acte.

Chester Chong, président de la Chambre de commerce chinoise de Los Angeles et dirigeant de la communauté de Monterey Park, a déclaré que le suspect était peut-être jaloux de ne pas avoir été invité à une fête à laquelle sa femme assistait.

Avec CNN et le Daily Mail